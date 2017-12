A batjocorit o fetiţă de 5 ani pentru că “are nevasta plecată”

Judecătorii constănţeni au hotărît, ieri, arestarea preventivă a unui bărbat de 30 de ani, acuzat de tentativă de viol şi perversiuni sexuale. Marţea, poliţiştii din Medgidia au fost sesizaţi de o localnică de etnie rromă, asupra faptului că unul dintre vecini a încercat să-i violeze fiica de numai cinci ani. Femeia le-a spus oamenilor legii că luni seara a plecat la o vecină, lăsîndu-şi cei şase copii în grija soţului. Cînd s-a întors acasă, ea a observat lipsa mezinei."Am ieşit în curte şi am început să strig după fată şi ea a venit dinspre casa alăturată. Era dezbrăcată, iar în spatele ei a apărut şi vecinul meu. L-am întrebat ce a făcut, de ce e fetiţa goală şi mi-a spus că nu ţine minte, că era beat", a povestit mama copilei. Fetiţa i-a spus că s-a trezit în timpul nopţii şi văzînd că mama lipseşte, a plecat să o caute. Pe drum s-a întîlnit cu Ergean Şaban, care a ademenit-o în locuinţa lui, unde a supus-o la perversiuni sexuale. Potrivit anchetatorilor, bărbatul a recunoscut că a încercat să întreţină relaţii sexuale cu fata, dar pentru că nu a reuşit, i-a introdus degetul în vagin şi anus. El a încercat să-şi justifice faptele dînd vina pe faptul că era beat iar soţia sa este plecată la muncă în străinătate de ceva vreme. "Nu am vrut să îi fac rău, eram beat", a mai adăugat Ergean Şaban. Potrivit medicilor legişti, în urma agresiunii, fetiţa are leziuni în zona genitală şi anală, care necesită 8-9 zile de îngrijiri medicale. "Mai bine să moară el în puşcărie, decît să moară fetiţa mea din cauza lui", a spus mama micuţei.