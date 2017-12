„A doua şansă” pentru constănţenii care au abandonat şcoala

Potrivit statisticilor, foarte mulţi elevi aparţinînd comunităţilor defavorizate abandonează şcoala cu mult înainte de a termina învăţămîntul obligatoriu, adică cele 10 clase. Plecînd de aici, Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului a identificat o posibilă soluţie în privinţa abandonului şcolar, prin programul „A Doua Şansă”. Abandonul şcolar, una dintre „plăgile” actuale ale societăţii româneşti se regăseşte, şi la Constanţa. Cauzele abandonului şcolar sînt multiple şi cu neputinţă de eradicat în totalitate: dificultăţile economico-financiare cu care se confruntă familia, neîncrederea în şcoală şi neputinţa acesteia de a oferi copilului şanse reale de a-şi găsi un loc pe piaţa muncii, mentalitatea părinţilor etc. Programul „A Doua Şansă” se adresează tuturor celor care, din motive sociale, nu au putut beneficia de „prima şansă”, aceea de a-şi desăvîrşi studiile urmînd cursul firesc. Programul „A Doua Şansă” este structurat pe două nivele: învăţămînt primar şi învăţămînt secundar inferior, acesta din urmă avînd şi o componentă de pregătire profesională. Programul are o serie de facilităţi, special gîndite pentru persoanele care au depăşit vîrsta legală de şcolarizare, luînd în considerare posibilele obligaţii profesionale sau familiale ale acestora. Astfel, nu există limită superioară de vîrstă pentru cei care doresc să se înscrie în program, durata flexibilă a acestuia (durata medie de şcolarizare se poate reduce în funcţie de competenţele dovedite şi de progresul individual în învăţare, atît în domeniul educaţiei de bază, cît şi în domeniul pregătirii profesionale), absolvenţii acestui program au dreptul să continue studiile, cantitatea de informaţii pe care o asimilează are un caracter activ, practic-aplicativ orientat spre nevoile cursanţilor etc.

La terminarea studiilor corespunzătoare învăţămîntului primar şi, respectiv, secundar inferior, cursanţii obţin cîte un Certificat de Absolvire, iar dacă au promovat şi componenta de calificare profesională aferentă programului „A Doua Şansă”, cursanţii beneficiază de un Certificat de calificare profesională de nivel I. „Proiectul acesta, care se derulează de cîţiva ani în România, a ajuns la partea de monitorizare şi evaluare. Trebuie să vedem ce se întîmplă, în ce măsură ceea ce s-a făcut pînă acum a dat roade, ce ar trebui îmbunătăţit. Noi trebuie să facem un raport în care să explicăm toate aceste lucruri. Motivele abandonului şcolar sînt aceleaşi peste tot. Noi am lucrat şi în Statele Unite ale Americii şi Canada şi ei au aceleaşi probleme. Noi încercăm să oferim o a doua şansă tuturor. Oamenii care nu beneficiază de acest program sînt mult mai uşor marginalizaţi şi respinşi din sistemul de învăţămînt. Toate lumea are dreptul să lucreze şi să ştie să scrie şi să citească”, a declarat expertul Mika Kuitunen, Ramboll Finnconsult Finlanda. La ora actuală, în Constanţa, există aprox. 200 de copii integraţi în programul „A Doua Şansă”. Zece instituţii de învăţămînt din Constanţa (dintre care trei şcoli de arte şi meserii şi o grădiniţă) au aplicat în proiectul PHARE de anul acesta.