A fost prins pedofilul care a postat pe internet un film în care violează o fetiță

Un pedofil român a fost dat în urmărire internațională după ce a postat pe un site ore întregi de filmări în care viola o fetiță de nici opt ani... Românul a fost depistat mai întâi de ofițerii de la Interpol, care au alertat imediat Direcția de Investigare a Infracțiunilor de Criminalitate Organizată și Terorism.

Chiar dacă identitatea pedofilului nu a fost inițial cunoscută, existau informaţii că acesta și-a abuzat sexual victima într-un apartament din România. Atât individul, cât și copila pe care o batjocorește vorbesc în limba română. Din imaginile cutremurătoare reies și câteva elemente legate de înfățișarea autorului. Se pare că acesta are o aluniţă pe gât, în partea dreaptă, are părul scurt și poartă ochelari. Individului i s-ar spune Marian, are între 35 și 55 de ani și este extrem de activ pe acel site. Există și mai multe indicii care arată faptul că fetița de 8 ani nu este singura victimă a violatorului.

DECONSPIRAT DE PRESĂ

Pedofilul căutat de două zile de autorităţi a fost depistat miercuri seara de procurorii Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism. Oamenii legii au descins la locuinţa din Bucureşti deţinută de suspect. Violatorul a fost deconspirat de presă. După ce a văzut la televizor o fotografie cu suspectul, un bărbat a sunat se pare la poliţie şi a spus că cel căutat de procurori pentru pedofilie este chiar vecinul lui. Confrom Antena 3, violatorul locuieşte într-un cartier din Capitală, alături de sora sa şi de concubinul acesteia.

