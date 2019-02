A început vânătoarea de rable! Mașinile abandonate, ridicate de pe stradă

După ce, săptămâna trecută, a fost publicată dispoziția prin care s-a stabilit ridicarea mașinilor abandonate și fără stăpân de pe domeniul public al municipiului Constanța, polițiștii locali au trecut la treabă. Așa se face că agenții au început marți campania de ridicare a autovehiculelor abandonate sau fără stăpân de pe domeniul public sau privat al orașului. Prima mașină abandonată a fost ridicată de pe Bulevardul 1 Mai, vis-a-vis de parcul de la Gară. Aceasta va fi depozitată într-un loc special amenajat. „Acțiunea agenților noștri vizează cele 24 de autovehicule identificate ca fiind abandonate și/sau fără stăpân pe domeniul public sau privat al municipiului Constanța. Această activitate urmărește eliberarea domeniului public sau privat ocupat în mod nelegal, asigurarea fluenței și siguranței rutiere în municipiul Constanța, dar și menținerea curățeniei în unele zone în care aceste autovehicule sunt adevărate focare de infecție, fiind adăpost pentru persoanele fără locuință sau adevărate ghene de gunoi. Acțiuni similare se vor derula și în perioada următoare, deoarece lucrătorii instituției au demarat procedura de stabilire a situației legale și pentru alte autovehicule pentru care există indicii temeinice că ar fi fără stăpân sau că ar fi abandonate. Acțiunea se va derula conform prevederilor art. 3 alin. 3 și art. 4 alin. 2 din Legea nr. 421/2002 privind regimul juridic al vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe terenuri aparținând domeniului public sau privat al statului ori al unităților administrativ-teritoriale, cu modificările ulterioare, a art. 7 din H.G. nr. 156/2003 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 421/2002 cu modificările ulterioare”, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

UNDE SE AFLĂ MAȘINILE MAIDANEZE?

Potrivit anunțului publicat în urmă cu o săptămână, trebuie să fie ridicate 24 de autovehicule, dintre care 17 sunt considerate abandonate (nu au fost mutate din loc de mai mult de un an) și alte șapte nu au stăpân. Mașinile abandonate se află pe strada Viforulului (zona Spitalului CFR), strada Stejarului nr. 3, strada Maior Șofran nr. 20, strada 8 Martie nr. 13, strada Gheorghe Economu nr. 10, Aleea Daliei (zona Colegiului „Regina Maria”), B-dul Alexandru Lăpușneanu nr. 171, strada Ștefan Mihăileanu, strada Maior Gheorghe Murea, b-dul 1 Decembrie 1918 (Autoritatea Feroviară), strada Prelungirea Liliacului nr. 4, strada Cpt. Av. Alexandru Șerbănescu (Facultatea de Educație Fizică și Sport), Șoseaua Mangaliei (zona Gară), Aleea Garofiței nr. 2, bl. L81, strada Maior Șofran nr. 20. Totodată, mașinile ai căror proprietari nu au fost identificați se află în următoarele zone: strada Maior Șofran nr. 20, B-dul Tomis nr. 277, strada Alexandru Bogza nr. 29, strada Soveja, B-dul I.C. Brătianu nr. 48, Aleea Argeș nr. 7.

ÎN CE CONDIȚII SE RIDICĂ AUTOVEHICULELE

Nu toate mașinile lăsate pe domeniul public pot fi ridicate de Poliția Locală. De exemplu, autoritățile nu pot lua autoturismele care staționează temporar în loc nepermis. Pentru ca polițiștii locali să intervină, trebuie ca autoturismele respective să fi staționat într-un singur loc mai mult de un an și să prezinte indicii clare că nu mai pot fi folosite (geamuri sparte, anvelope desumflate, caroserie avariată). Poliția Locală poate acționa abia după ce trimite o somație către proprietar în care îl înștiințează să-și mute autoturismul de pe domeniul public. Legea prevede și o serie de excepții. De exemplu, nu pot fi ridicate mașinile staționate mai mult de un an pe un loc de parcare pentru care proprietarul a plătit taxele la zi. În plus, autoritățile nu pot lua un automobil care a fost mutat de pe un domeniu public pe altul, pentru că se consideră că mașina nu a ocupat același loc timp de un an. Conform legii, mașinile ridicate de polițiști pot fi recuperate de proprietari în maximum 5 zile de la momentul ridicării și după achitarea unei amenzi de 2.000 de lei, la care se adăugă 504 lei, însemnând cheltuieli de ridicare, transport și depozitare vehicule abandonate. Dacă autoturismul nu este revendicat, ajunge la fier vechi.