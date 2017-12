A scăpat ca prin minune cu viaţă, după ce a intrat cu maşina într-un tir. Este vorba despre un bărbat de 57 de ani, din Constanţa, care poate spune că ieri şi-a văzut moartea cu ochii. Păţania omului a avut loc pe Drumul Naţional 3, în jurul orei 12.30. Poliţiştii spun că şoferul unui autoturism marca Opel se deplasa pe DN3, dinspre municipiul Constanţa către comuna Valu lui Traian. La un moment dat, acesta a lovit un tir oprit pe banda 1. Trăsese brusc stânga de volan pentru a evita coliziunea, dar manevra sa disperată a fost zadarnică... În urma impactului, şoferul Opelului, Dumitru Spiridon, a rămas încarcerat între fiarele contorsionate ale maşinii. Martorii accidentului au sunat imediat la 112. „Am auzit bubuitura şi am văzut maşina sub acel tir. Am lăsat bicicleta imediat şi m-am apropiat, ca să încerc să-i dau victimei primul ajutor. Şoferul era conştient. L-am întrebat dacă îşi simte mâinile şi picioarele. Mi-a spus că da. I-am dat jos centura şi l-am scos din maşină. L-am întins pe jos şi i-am legat un garou, deoarece îi curgea sânge de la o mână”, a declarat Danciu Ticu, bărbatul care a sărit în ajutorul conducătorului auto. În scurt timp, la locul accidentului au ajuns poliţiştii de la Rutieră şi un echipaj SMURD. Cadrele medicale l-au preluat pe şoferul Opelului şi l-au transportat la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa.

ANCHETA CONTINUĂ Şoferul tirului spune că a oprit după ce a trecut peste un sac de rafie plin cu polistiren, aflat pe carosabil. „Sacul s-a agăţat de maşină, aşa că am fost nevoit să trag pe dreapta. Voiam să iau un băţ ca să îl scot de acolo. Când mă pregăteam să cobor, am auzit o bubuitură puternică şi iniţial am crezut că mi-a explodat roata. M-am uitat imediat în oglindă şi am văzut Opelul care mă lovise. Bine că nu se afla nimeni pe scaunul din dreapta faţă, că murea pe loc...”, a declarat şoferul tirului, Petru Marocico. Oamenii legii i-au testat pe cei doi şoferi cu aparatul Drager şi au stabilit că aceştia nu se aflau sub influenţa alcoolului. Poliţiştii continuă cercetările pentru a elucida împrejurările exacte în care a avut loc accidentul rutier.