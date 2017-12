A mai rămas doar o zi pînă la „Stufstock Greenfest”

Mai este doar o singură zi pînă la începerea festivalului „Stufstock Greenfest”, care se va desfăşura în perioada 16-19 august, în Vama Veche. La ediţia din acest an, aprox. 50 de trupe de heavy metal, rock, punk, jazz sau electro sînt aşteptate la eveniment, printre care şi binecunoscutele formaţii „Cradle of Filth” şi „Toy Dolls”. „Cradle of Filth” va cînta pe scena de la Vama Veche în prima zi a festivalului, cînd vor concerta şi trupele româneşti „Coma”, „Altar” şi „Luna Amară”. Pe data de 17 august vor concerta britanicii de la „Toy Dolls”, alături de „Zdob şi Zdub”, „Zob”, „Timpuri Noi” şi „E.M.I.L.”. În cea de-a treia zi va concerta trupa din Statele Unite ale Americii, „The Dandy Warhols”, tot pe 18 august urmînd să cînte „Phoenix”, „Kumm”, „Travka”, „Nişte Băieţi”. Cap de afiş al ultimei zile de festival vor fi cei de la „Defunkt”, dar vor mai concerta şi Mircea Baniciu şi Fusion Core.

Înaintea începerii concertelor de pe scena de la Marina Park, DJ-ii Vania, Marika şi Unu vor încălzi atmosfera. Pe 17 august, va susţine un recital trupa „Blazon”, iar pe 18 august, formaţia „Bau”. Ultimul răsărit de la Stufstock va fi acompaniat de Electro Griot.

O noutate a ediţiei din acest an este că cei care vor veni la eveniment vor putea campa la Marina Park, iar preţul unei zile de campare este de 5 lei.

Vîrsta minimă de acces la festival este de 14 ani, iar copiii sub 14 ani trebuie să fie însoţiţi de un adult care să aibă biletul sau brăţara de acces la festival. Copiii sub 10 ani au acces liber în incinta festivalului numai însoţiţi de un adult. Persoanele care au peste 60 de ani beneficiază de intrare liberă, dacă prezintă un act de identitate.

Trupe mai puţin cunoscute vor cînta într-o nouă secţiune, intitulată „Off”, pe scena de la Papa la Şoni. Formaţiile care vor susţine concerte în acest program sînt: „The Others”, „Vive la Noise”, „Mauser”, „Evo”, „Mushroom Story”, „Talking Drums”, „Tep Zepi”, „The Amsterdams” şi „The Mood”.