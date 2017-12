A murit actorul Mel Smith

Actorul britanic de comedie Mel Smith, protagonistul unor seriale de mare succes din anii '70-'80 şi celebru pentru colaborările sale cu Rowan Atkinson, a decedat în urma unui infarct miocardic, a anunţat agentul de presă al artistului. Mel Smith, care a murit la vârsta de 60 de ani, a fost o sursă de inspiraţie pentru o generaţie de actori de comedie din Marea Britanie. A devenit celebru datorită show-urilor „Not The Nine O'clock News” şi „Alas Smith and Jones”, care s-au bucurat de o imensă popularitate în Marea Britanie. Era cunoscut şi ca regizor al filmelor „Bean - O comedie dezastru / Bean” şi „The Tall Guy”, din distribuţia cărora a făcut parte actorul Rowan Atkinson, cunoscut pentru celebrul său personaj Mr. Bean.

„Încă nu pot să cred că s-a întâmplat aşa ceva”, a declarat Griff Rhys Jones, partenerul lui Mel Smith din cele mai cunoscute show-uri TV în care a jucat regretatul artist. „Pentru toţi cei care l-au cunoscut, Mel a fost o forţă. A fost un domn şi un erudit, un jucător şi un spirit”, a mai spus Griff Rhys Jones. Cei doi au înfiinţat Talkback, o casă de producţie independentă care a realizat multe comedii de succes, între care şi seria „Ali G”, care l-a făcut celebru pe actorul Sacha Baron Cohen. Compania Talkback a fost preluată de Pearson TV în anul 2000, pentru 95 de milioane de dolari. „Contribuţia lui Mel Smith în domeniul comediei britanice nu poate fi supraevaluată”, a declarat Tony Hall, directorul general al BBC. „A contribuit la definirea unui nou stil al comediei, începând cu sfârşitul anilor ’70 şi care continuă să influenţeze oamenii şi în prezent”, a mai spus Tony Hall.