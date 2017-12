A murit managerul Spitalului Elias

Managerul Spitalului Elias din Capitală, şeful secţiei de Terapie Intensivă a Spitalului, prof. dr. Şerban Marinescu, s-a stins din viaţă, ieri dimineaţă, după o lungă şi grea suferinţă, a declarat dr. Daniela Safta, managerul medical al unităţii sanitare. Personalitate reputată în anestezie-terapie intensivă, dr. Şerban Marinescu a fost preşedintele Societăţii Române de Anestezie şi membru al Academiei de Ştiinţe Medicale. „A fost un om cu totul deosebit. Am colaborat cu dânsul în trei ocazii şi am descoperit că sub scutul acela de ofiţer există un suflet cald şi săritor. Este o mare pierdere pentru lumea medicală. Era unul dintre puţinii oameni din Sănătate care avea caracter”, a declarat preşedintele Colegiului Medicilor din România, prof. univ. dr. Vasile Astărăstoae. Prof. dr. Marinescu va fi depus azi, la ora 12,00, la Sala de Consiliu a Spitalului Elias, urmând ca mâine să aibă loc înmormântarea, la Cimitirul Ghencea Militar, după ce sicriul cu trupul neînsufleţit al acestuia va fi oprit timp de câteva minute la Spitalul Militar Central, unde a lucrat mai mulţi ani ca şef al Departamentului de Terapie Intensivă.