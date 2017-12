A murit „nea Gică“, un cunoscut marinar constănțean!

18:16:50 / 28 Septembrie 2017

Raspuns

Javra de vas crede ca nu poate fi identificat. Daca are aceasta impresie este mai prost decat prevede legea.Ii recomand sa gaseasca dovezi scrise despre ceeace a afirmat in comentariu fiindca v-a fi tarat prin procese pana o sa doarma pe sub poduri.Zdreanta, ne intalnim cat de curand la Tribunal.P.S. Analfabetule, nu stiai ca prostii nu au loc nici in rai si nici in iad.Tu unde ai sa te duci?