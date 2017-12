A treia Cupă a României... la orizont!

Campioana României este pregătită pentru al doilea event consecutiv! Handbaliştii antrenaţi de Lucian Râşniţă şi Eden Hairi pleacă astăzi la turneul Cupei României de la Braşov, oraş care le-a purtat noroc în finala de anul trecut, contra rivalilor dinamovişti. ”Toate meciurile vor fi pe viaţă şi pe moarte, fără îndoială! Oricine îşi doreşte să joace finala Cupei României. Sper să nu ne împiedicăm pe parcurs şi să cîştigăm a treia cupă consecutivă. Nu ştiu dacă am devenit specialişti ai competiţiei sau doar norocoşi, dar cu siguranţă am muncit cel mai mult pentru a o cîştiga. După un an atît de greu, dar plin de bucurie, sper să mai adăugăm şi o Cupă în palmares”, anticipează Laurenţiu Toma. Extrema dreaptă Mihai Timofte este cel mai specialist... dintre specialişti, de vreme ce are în vitrina personală cinci trofee, trei cu Fibrex Săvineşti şi precedentele două cu HCM Constanţa. ”Nu ştiu cărui jucător nu i-ar sta bine în cartea de vizită această performanţă. Mă bucur pentru ea şi mă motivează, ca şi pe colegii mei, să o cîştigăm şi pe aceasta”, a declarat internaţionalul constănţean. ”Mergem la Braşov să cîştigăm Cupa României, orice alt rezultat ar fi unul slab pentru noi! Sigur, concurenţa va fi acerbă, pentru că toate cele opt echipe îşi doresc acelaşi lucru. Sînt doar trei meciuri, în care trebuie să dai totul pe teren. Se vor întîmpla şi surprize, fără îndoială, pentru că întotdeauna a fost aşa, dar noi sperăm să le evităm. Totuşi, merg pe o finală HCM Constanţa - Steaua, şi-au demonstrat valoarea în campionat”, este de părere braşoveanul Stănescu, cel mai valoros handbalist al României. Campioana ţării deschide seria celor şapte meciuri în trei zile, înfruntîndu-şi marţi, de la ora 13.00, rivala din judeţ, CSM Medgidia, în sferturile de finală ale competiţiei.