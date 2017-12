Academia Hagi 1999, campioană naţională!

După titlul obţinut sezonul trecut cu juniorii D (jucători născuţi în 1999) pregătiţi de Marius Codescu, Academia de Fotbal “Gheorghe Hagi” s-a încoronat pentru al doilea an consecutiv campioană naţională la această categorie de vârstă. Duminică, în finala de la Buftea, echipa pregătită de antrenorul Nicolae Roşca s-a impus, cu 2-1 (1-1), în disputa cu Unirea Ungheni şi a obţinut medaliile de aur. O performanţă remarcabilă a tinerilor jucători constănţeni, care au adus în vitrina Academiei Hagi al doilea titlu naţional din acest sezon, după cel obţinut la juniori A. Meciul cu Unirea Ungheni a fost dominat de jucătorii constănţeni, chiar dacă rezultatul final este unul strâns. Gabriel Iordan a deschis scorul pentru Academia Hagi, în min. 9, din situaţie de unu la unu cu portarul advers, însă mureşenii au egalat peste doar patru minute la singura ocazie importantă din această partidă. După ocazia lui Ene, bara lui Apostolache din finalul primei reprize a prefaţat golul înscris de acelaşi jucător în min. 40, când a reluat din careu o centrare a lui Iordan.

„O performanţă foarte frumoasă şi o satisfacţie mare pentru că acest rezultat a fost obţinut în special cu jucători constănţeni. Doar Ene şi Ştefan nu sunt din Constanţa, ca şi Măgeruşan, care a intrat în repriza a doua. Este încununarea unei munci de un an de zile şi o confirmare pentru mine, deoarece anul trecut obţinusem doar medaliile de argint cu juniorii A. În 2010 am câştigat titlul naţional cu juniorii C ca antrenor secund, astfel că este pentru al treilea an când joc finala. Absolut toată lume a contribuit la acest titlu. Este rezultatul conceptului de la Academia Hagi“, a declarat antrenorul Nicolae Roşca. Cel mai bun portar a fost desemnat Rareş Murariu. Pentru Academia Hagi au evoluat în finală următorii jucători: Murariu - Suflaru, Crânganu, Acasandrei, Apostolache, Ştefan, Burcea, Apetrei, Gheorghe, Iordan, Ene. Au mai intrat: Dumitraşcu, Neghiniţă, Mişilăricu, Zamfir şi Măgeruşan.

Lotul de jucători folosit pe parcursul campionatului: Rareş Murariu, Florin Iordan - portari; George Acasandrei, Andrei Apetrei, Andrei Apostolache, Robert Burcea, Cristian Cîrjan, Ionuţ Crînganu, Marius Dumitraşcu, Mihai Ene, Radu Gheorghe, Dimciu Halep, Gabriel Iordan, Cristian Măgeruşan, Alexandru Măţan, Stelian Mişilăricu, Tiberiu Neghiniţă, Dragoş Penescu, Nicholas Suflaru, Roberto Ştefan, Paul Ştefănescu, Cosmin Zamfir - jucători de câmp. Staff-ul tehnic: Nicolae Roşca - antrenor principal, Cosmin Constantin - antrenor secund, Iulian Gîndac - antrenor cu portarii, Ionel Drăgoi - preparator fizic, Vasilică Tudor - team manager. Staff-ul medical: George Puflene - medic, Silviu Botea - kinetoterapeut.