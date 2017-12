Acces gratuit la Class One Romanian Grand Prix, în Mamaia

Constanţa va fi gazda celei mai mari competiţii a sporturilor cu motoare de mare putere din lume, „Class One Romanian Grand Prix”. Competiţia va avea loc în perioada 31 august - 2 septembrie şi este organizată de Power Marine Constanţa, Primăria Municipiului Constanţa şi Consiliul Judeţean Constanţa, autorităţile locale contribuind la acest proiect cu 600.000 de euro. Costul final al bugetului ajunge la 2.000.000 de euro, cea mai mare parte provenind din sponsorizări. Înscrierea Constanţei în circuitul „Class One World Powerboat Championship” este o recunoaştere a evoluţiei, pe toate planurile, a oraşului nostru la nivel internaţional. În cursa pentru calificarea în circuit, România a participat alături de Turcia şi Bulgaria, iar locaţia aleasă de organizatorii români - Lacul Siutghiol din Mamaia - a ieşit cîştigătoare.

Conferinţa de presă care a avut loc sîmbătă, la Hotel Malibu, în Mamaia, a avut ca scop prezentarea imaginii generale a evenimentului. „Beneficiile permanentizării acestui eveniment sînt evidente şi sînt legate, desigur, de imaginea oraşului nostru şi de popularizarea acestei imagini în lume. Evenimentul este organizat în premieră la noi în ţară, aşa că sîntem promotorii acestui gen de sport de mare putere şi, implicit, promotorii creării segmentului de public pentru acest sport. Cartierul general al concursului, unde vor fi amplasate corturile echipelor şi tribunele pentru oficiali, va fi în parcarea de pe malul lacului, în dreptul hotelului Rex. De asemenea, tot de aici se va da şi startul concursului. Class One World Powerboat Championship debutează, în fapt, la Atena. Urmează două curse în Norvegia, după care, cea de-a patra, va fi la Constanţa. Etapele competiţiei sînt plasate bine în timp şi spaţiu, pentru a avea un curs firesc, din Europa spre Orientul Mijlociu, unde se va încheia sezonul”, a declarat Alin Vintilă, manager de proiect.

Promotorul oficial al „Class One World Powerboat Championship” este „International Offshore Team Association” (IOTA), deţinătoarea drepturilor comerciale la nivel mondial, ce reprezintă interesele tuturor echipelor aflate în cursă. Sediul central al IOTA este în Qatar, iar preşedintele asociaţiei este şeicul Hassan bin Jabor Al-Thani, primul cetăţean din Qatar care, în 2004, a cîştigat „Class One Grand Prix”, la Oslo. Competiţia aduce la Constanţa opt echipe din nouă ţări (Anglia, Finlanda, Franţa, Italia, Norvegia, Qatar, Spania, Emiratele Arabe Unite şi SUA) şi zece ambarcaţiuni ale căror detalii tehnice sînt uluitoare: dublu motor, însumînd 1.800 CP ce dezvoltă, pe apă, cele mai mari viteze înregistrate pînă acum, depăşind 250 Km/h. Ambarcaţiunile au cîte 15 metri lungime, 5 tone greutate şi vor consuma, pe parcursul celor trei zile de concurs, 14 tone de combustibil. Se estimează o prezenţă a circa 150.000 de spectatori, care vor avea acces gratuit, iar persoanelor care doresc locuri la tribunele oficiale şi cazare în hotelurile din staţiune li se va oferi un pachet special VIP. Primul ajutor va fi asigurat de echipaje de la Serviciul Judeţean de Ambulanţă, de secţii ale Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa şi de la Crucea Roşie, iar paza, de către peste 400 de jandarmi, poliţişti şi de o firmă de securitate. „Este impresionant faptul că oraşul Constanţa este una dintre locaţiile alese pentru această competiţie. La fiecare campionat au venit peste 200.000 de oameni, iar evenimentul a avut un ecou extraordinar în presa internaţională. Toate aceste lucruri cer foarte multă muncă şi o organizare perfectă şi, de aceea ne-am întîlnit astăzi (sîmbătă, - n.r.) aici. Următoarea întîlnire va avea loc peste două săptămîni, timp în care se vor pune la punct detaliile necesare”, a declarat Gabi Stan, viceprimarul Constanţei. Dumitru Coiciu, directorul general al RATC, este conştient de faptul că „există o responsabilitate majoră legată de asigurarea transportului turiştilor şi participanţilor la eveniment. Probabil că se va bloca circulaţia. Este foarte greu să asiguri condiţiile necesare transportului chiar şi pentru un număr de 50.000 de oameni, dar pentru 200.000, cîţi sînt aşteptaţi. Soluţii există, vom suplimenta numărul de maşini şi vom flexibiliza programul, dacă este nevoie. Am mai participat la astfel de evenimente, la ROIAS, de exemplu, şi am făcut faţă cu brio”. Şeful Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa, comisar şef Constantin Dancu, a declarat: “Poliţia rutieră are experienţă în acest domeniu, ne-am descurcat de fiecare dată, indiferent de datele evenimentului şi sînt convins că şi anul acesta vom face faţă. Pentru ca traficul să nu se blocheze, vom face nişte benzi speciale pentru acest parcurs. Aceste detalii le vom stabili însă ulterior, cu administratorul drumurilor, respectiv Primăria Municipiului Constanţa”. "Class One Romanian Grand Prix este cea mai importantă cursă a ambarcaţiunilor de mare putere. Dorim să permanentizăm acest eveniment, dar depinde de cum va ieşi această primă ediţie“, a declarat Ionuţ Barbu, reprezentant al Power Marine