Accident cumplit! Trei tinere şi-au pierdut viaţa!

Trei tinere, două de 19 ani şi una de 17 ani, au murit, în noaptea de sâmbătă spre duminică, într-un accident produs din cauza vitezei, pe DN5 C, la intrarea în comuna teleormăneană Năsturelu, informează Inspectoratul de Poliţie Judeţean (IPJ) Teleorman. În accident a mai fost rănită grav o altă fată de 19 ani. „În noaptea de 6 mai, în jurul orei 2.00, poliţiştii au fost sesizaţi prin 112 cu privire la faptul că pe raza comunei Năsturelu a avut loc un accident rutier. În baza sesizării, poliţiştii s-au deplasat la faţa locului şi au constatat următoarele: în timp ce o tânără de 19 ani din Zimnicea conducea un autoturism pe DN5 C, la intrarea în comuna Năsturelu, într-o curbă la dreapta, pe fondul neadaptării vitezei, a pierdut controlul asupra direcţiei şi s-a răsturnat în afara părţii carosabile, în partea stângă”, precizează IPJ Teleorman. În accident au murit conducătoarea auto, care avea 19 ani, alte două tinere, în vârstă de 17, respectiv 19 ani. O altă fată, de 19 ani, care era în maşină, este grav rănită. Conform IPJ Teleorman, fetele erau din Zimnicea. În cauză s-a întocmit dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă şi vătămare corporală din culpă, urmând a se propune soluţie prin Parchet.