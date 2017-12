12:16:08 / 28 Decembrie 2016

pina nu moare cineva .....nu se intereseaza nimeni de drumul alaDaca e polei sau zapada nici dracu' nu vine cu dezapezirea sau sa imprastie material antiderapant decit doar dupa ce tipa cineva ca a facut buba sau mijloacele de transport in comun spun ca nu mai urca si schimba ruta pe la Ciocirlia!Pe Saghiu on doare'n cosor!Cica are toate aprobarile si studiile ptr reparare si modernizare dar nu's bani!Si oricum sint multi imbecili care uita sau cred ca nu realizeaza ca acolo in zona padurii se formeaza polei....sper ca o sa se ingrijeasca cineva de drumul asta sa imprastie material antiderapant si sa dezapezeasca cind o fi cazul!Ca de reparat.....macar plombat iar ca .......s-au dus plombele puse in vara,asa bune au fost....cum a plouat mai tare ...gata!