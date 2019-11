Accidentul naval din Portul MIDIA, defectuos gestionat de autorități?

​NAVELE MORȚII

Presa internaţională relatează pe larg despre nava sub pavilion Palau, cu peste 14.000 de oi la bord, care s-a răsturnat, duminică, în Portul Midia. ”România este a treia ţară crescătoare de oi din blocul comunitar şi un exportator de top de oi către pieţele din Orientul Mijlociu. Activiştii au numit transporturile pe apă de animale vii ”nave ale morţii”, precizând că oile riscă să fie arse de vii în timpul verii. Din portul Midia, în fiecare an pleacă 100 astfel de vase. În luna iulie, comisarul european pentru sănătate publică şi siguranţă alimentară, Vytenis Andriukaiti, a cerut Bucureştiului să oprească transportul a 70.000 de oi către Golf, din cauza condiţiilor precare. De asemenea a cerut Comisiei Europene să investigheze practicile României”, relatează The Guardian.În aceste condiții, cum gestionează autoritățile române tragedia din Portul Midia?

PRIORITĂȚI, DAR CU ÎNTÂRZIERE

Comitetul Judeţean pentru Situaţii de Urgenţă (CJSU) întrunit luni, la sediul Prefecturii Constanţa, a stabilit priorităţile care revin Autorităţii Navale Române (ANR), instituţia responsabilă de coordonatoarea operațiunilor de dezeşuare a navei Queen Hind, scufundată parțial duminică, 24 noiembrie, cu 14.600 de animale vii la bord, în Portul Midia. În aceste condiții, ANR a stabilit ca prioritate repunerea navei pe linia de plutire şi remorcarea în siguranţă într-o dană operativă din Portul Midia, unde vor fi transferate la mal atât animalele vii cât şi cadavrele oilor care au murit în urma accidentului naval. Deasemenea, se aşteaptă ca Ministerul Transporturilor să emită ordinul pentru constituirea comisiei pentru investigarea accidentului naval din Portul Midia produs duminică. Directorul adjunct al ANR, comandantul Laurenţiu Zanfir, a anunţat în cadrul şedinţei că în cursul zilei de luni trebuie să înceapă cât mai repede operaţiunea de dezeşuare a navei, având în vedere că a fost dat un avertisment de furtună cu intensificări ale vântului. Zanfir a mai spus că răspunderea exclusivă pentru accidentul de navigaţie îi revine comandantului navei, pe numele căruia a fost deja deschis un dosar penal. În acest context, CN „Administrația Porturilor Maritime“ SA Constanța a informat că traficul navelor în Portul Constanța zona Midia se desfășoară în condiții de siguranță, cu evitarea zonei incidentului naval petrecut duminică dimineață, șenalul navigabil fiind blocat parțial, ceea ce în condiții meteo normale nu cauzează probleme majore.

ANIMALS INTERNATIONAL CRITICĂ INTERVENȚIA AUTORITĂȚILOR

Animals International condamnă întreaga conjunctură care a dus la tragedia din portul Midia, unde nava Queen Hind, încărcată cu 14.600 de oi, s-a scufundat parțial duminică dimineață, acuzând autoritățile că gestionează această situație în mod defectuos. ”Această tragedie putea fi evitată dacă existau proceduri pentru astfel de situații de urgență și, mai ales, dacă România ar exporta carne în loc de animale vii”, acuză Gabriel Păun, directorul UE al Animals International. Filmările teribile obținute ieri și astăzi de investigatorii Animals International demonstrează că, în afara curajului extraordinar al unor indivizi care au salvat echipajul navei și 32 din 14.600 de animale, lipsa unui protocol de urgență și a unei legislații stricte pentru transportul maritim al animalelor pot duce cu ușurință la astfel de tragedii. ”Imaginile pe care le-am obținut includ mii de animale prăbușite în pereții laterali ai vasului înainte ca acesta să intre sub apă și animalele să se înece, urmate de filmări de astăzi dimineață cu animale moarte plutind pe apă. Nava a fost abandonată pe timpul nopții iar dimineață nu s-a efectuat nicio operațiune de salvare pentru bietele animale”, a adăugat Păun.

NAVA QUEEN HIND, UN ISTORIC ÎNGRIJORĂTOR

„Queen Hind a fost implicată în decembrie 2018 într-un incident pe Marea Marmara unde s-a defectat motorul, nava plutind zile în șir în derivă, după care a realizat până ieri mai multe transporturi cu animale vii din România spre Iordania, dar și spre Arabia Saudită, Dubai și Qatar. Ultimul transport fusese realizat din portul Midia de unde nava plecase, la 1 noiembrie, spre portul Jeddah din Arabia Saudită, unde ajunsese la 9 noiembrie. Pe 10 noiembrie, nava a pornit din Jeddah cu destinația Midia, unde vasul a revenit la 23 noiembrie.“, se arată în comunicatul Animals International. ”Cerem o anchetă încrucișată a Ministerului Agriculturii și a celui al Transporturilor pentru a se verifica cauzele tragediei, precum și în ce fel legislația pentru bunăstarea animalelor și pentru transportul maritim au fost respectate și unde necesită acestea îmbunătățire urgentă”, a încheiat Păun.

COMISIE DE INVESTIGAȚIE DIN DOUĂ MINISTERE

În urma accidentului naval, ministrul Transporturilor, Lucian Bode, a dispus, inițierea investigației tehnice privind siguranța și constituirea comisiei de investigație. Totodată, ministrul Lucian Bode a semnat și un ordin comun alături de ministrul Mediului, Costel Alexe, și Csutak Nagy Laszlo, președintele Autorității Naţionale Sanitare Veterinare şi pentru Siguranţa Alimentelor, pentru constituirea de echipe mixte care vor verifica modul în care au fost respectate prevederile legale privind încărcarea-descărcarea, îndeplinirea serviciilor de siguranță maritimă, gradul de poluare, contaminarea apei în urma incidentului, respectarea condițiilor de transport privind suprafața necesară îmbarcării, verificarea documentelor însoțitoare, dar și alte elemente ce pot rezulta în urma investigațiilor.