Acelaşi autobuz RATC, lovit de două ori în aceeaşi intersecţie

Ieri, la orele prînzului, intersecţia străzilor Sarmisegetusa şi Răscoalei 1907 a fost animată de producerea unui accident de circulaţie în care au fost implicate un autobuz aparţinînd Regiei Autonome de Transport în Comun Constanţa şi un autoturism Mercedes Cobra. În jurul orei 12.30, dispeceratul Serviciului Poliţiei Rutiere Constanţa a fost sesizat că pe str. Răscoalei 1907, circulaţia rutieră este paralizată în urma producerii unei coliziuni rutiere. Potrivit raportului de constatare întocmit de echipa de poliţişti deplasată la faţa locului, întreg incidentul a fost provocat de şoferul autoturismului Mercedes care, ieşind de pe un drum fără prioritate a forţat intrarea în intersecţie, întrînd în plin în autobuzul RATC. Poliţiştii spun că Mihai Mihai, aflat la volanul autoturismului Mercedes cu numărul de înmatriculare CT 01 VLJ, circula pe str. Sarmizegetusa, către bd-ul Tomis. Ajuns în intersecţia cu Răscoalei 1907, fără să respecte semnificaţia indicatorului, deşi nu avea viteză, şoferul a intrat cu maşina în autobuzul MAZ, cu numărul de înmatriculare B 47 NCE, condus regulamentar de Cornel Neagu, conducător auto la RATC. În urma impactului, autoturismul a fost avariat în proporţie de peste 30%, autobuzul fiind lovit uşor. “Imediat după ce am trecut de intersecţie m-am uitat în oglinda retrovizoare şi am văzut că autoturismul s-a făcut praf. Am oprit imediat ca să văd despre ce este vorba. Din fericire, şoferul nu păţise nimic“, a spus Cornel Neagu. El a adăugat că deşi în autobuz se aflau mai multe persoane, nimeni nu a a fost rănit. La rîndul său, şoferul Mercedes-ului şi-a recunoscut vina, spunînd că s-a trezit cu autobuzul în faţă şi că nu a mai reuşit să oprească la timp, deşi circula cu viteză redusă. Poliţiştii au întocmit procesul-verbal de constatare, urmînd ca şoferul vinovat să suporte cheltuielile de reparaţii.

Reamintim că, în urmă cu aprox. două săptămîni, în aceeaşi intersecţie s-a petrecut un accident rutier asemănător, atunci cînd un tot un autoturism Mercedes, condus de un elev, a intrat în plin într-un autobuz aparţinînd RATC. Coincidenţa face ca atît ieri, cît şi acum două săptămîni, în coliziune să fie implicat acelaşi autobuz al regiei.