Achiziţia publică prin sistem electronic, reglementată după reguli noi

Anunţurile de intenţie, participare şi atribuire a contractelor de achiziţie publică vor fi transmise spre publicare în Sistemul Electronic de Achiziţie Publică (SEAP) numai prin completarea formularelor specifice şi doar de către autorităţile contractante. Anunţurile vor fi publicate, începînd cu 1 ianuarie 2007, în principal în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice disponibil la adresa de internet www.e-licitaţie.ro, conform normelor de aplicare a prevederilor privind atribuirea contractelor de achiziţie publică prin mijloace electronice, adoptate prin hotărîre de Guvern. Anunţurile din SEAP vor fi accesibile gratuit şi nerestricţionat pentru toţi operatorii economici de pe piaţă. SEAP va pune la dispoziţia autorităţilor contractante facilităţi tehnice pentru aplicarea, integrală sau parţială, prin mijloace electronice a procedurilor de atribuire a contractelor de achiziţie publică. De asemenea, sistemul va permite autorităţilor contractante, din punct de vedere tehnic, să achiziţioneze direct, prin intermediul unui catalog electronic, produse, servicii sau lucrări a căror valoare estimată nu depăşeşte echivalentul în lei a 5.000 de euro.

În cazul în care publică un astfel de catalog, operatorii economici au obligaţia de a menţiona detaliile cu privire la produsele, preţul, serviciile şi lucrările oferite, astfel încît autoritatea contractantă să aibă suficiente informaţii pentru a alege. În cazul în care un operator economic încalcă normele şi procedurile de utilizare şi securitate ale sistemului, operatorul SEAP poate suspenda dreptul acestuia de a participa la procedurile de atribuire, pe o perioadă maximă de doi ani. Pentru a participa la o procedură de atribuire sau la o licitaţie electronică, orice operator economic înregistrat în SEAP are obligaţia să plătească operatorului acestui sistem informatic un tarif de participare al cărui cuantum nu va depăşi suma de 20 de lei plus TVA/procedură. De asemenea, orice autoritate contractantă care a declanşat în SEAP o procedură de atribuire aplicată integral prin utilizarea mijloacelor electronice sau o licitaţie electronică are obligaţia să plătească operatorului SEAP un tarif de utilizare. Cuantumul acestui tarif este stabilit în funcţie de numărul şi de tipul procedurii derulate prin mijloace electronice în SEAP şi variază între suma de 5 lei şi 80 lei plus TVA/procedură.