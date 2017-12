Trupa de artişti a Naţionalului constănţean a repurtat, luni seară, la Opera Naţională Timişoara, unul din succesele notabile ale stagiunii. Peste 700 de spectatori, din rîndurile cărora nu au lipsit oameni de cultură, artişti, oficialităţi şi critici de teatru din oraşul de pe Bega, au luat cu asalt somptuoasa clădire a Operei timişorene, pentru a urmări punerea în scenă a superproducţiei "Şatra". De altfel, biletele pentru acest spectacol de anvergură, în adaptarea scenică a lui Beatrice Rancea şi Andras Demeter, au fost epuizate cu mai bine de o săptămînă înainte de susţinerea reprezentaţiei.

Timişoara a reprezentat pentru actorii constănţeni debutul unui turneu naţional, organizat de Teatrul Naţional Constanţa şi Fundaţia Culturală Art Media din Timişoara. După un adevărat tur de forţă, care a însemnat un drum lung şi istovitor, urmat de ore de repetiţii intensive, artiştii de la malul mării au reuşit să se mobilizeze rapid şi să prezinte un spectacol de excepţie. Evenimentul a fost prefaţat de un moment de reculegere ţinut în memoria regretatei Dorina Crişan Rusu, cea care a realizat regia muzicală. Deşi s-a jucat în condiţii de turneu, cu doar 60 din cei aprox. 100 de interpreţi din distribuţia spectacolului - actori, instrumentişti, solişti, balerini, "Şatra" a entuziasmat publicul timişorean, a cărui reacţie a fost pe măsura interpretării impecabile. Lăsîndu-se atrasă într-un joc al minţii şi al inimii, audienţa a savurat frumoasa poveste de dragoste dintre Rada (Lavinia Răducan) şi Loicu Zobar (Andras Demeter), un love story din viaţa rromilor, amintind de celebritatea lui Romeo şi Julieta, pe muzică ţigănească autentică în prelucrarea lui Eugen Doga. Întreaga atmosferă, vie, dinamică, dominată de patimi, beţie de culori cu secvenţe de maximă tensiune şi momente greu de uitat în final au captivat întrutotul audienţa, timp de trei ore. Sala Operei Naţionale din Timişoara a răsunat minute în şir de aplauzele unui public entuziast, plăcut surprins de performanţa actorilor constănţeni şi a întregului personal (tehnic, artistic şi organizatoric), care a contribuit la realizarea unei asemenea montări grandioase. Pe scenă au evoluat atît actori consacraţi ai Teatrului Naţional Constanţa, cît şi tinere talente ale scenei constănţene, alături de un actor al Teatrului Odeon din Bucureşti, Mircea Creţu, invitat special al spectacolului. Printre cele mai importante nume din distribuţie se numără: Andras Demeter, Lavinia Răducan, Liviu Manolache, Ileana Ploscaru, Maria Lupu, Alexandru Mereuţă, Laura Iordan, Lăcrămioara Moscaliuc, Iulian Enache, Mirela Pană, Elena Pahonţu, Claudia Forţan, Marian Adochiţei, Mihai Smarandache şi alţii. La final, nu au lipsit reacţiile din partea publicului, a criticilor de teatru şi a oficialităţilor prezente la spectacol. Prefectul judeţului Timiş, Ovidiu Drăgănescu, a declarat: "Impresia mea asupra spectacolului este foarte bună, scenografia este de excepţie, aproape că nu pot să cuprind cu privirea întreaga scenă, iar jocul este, de asemenea, de excepţie. Unul din personajele principale e concitadinul nostru Andras Demeter. Este într-adevăr o desfăşurare de forţe extraordinară, pentru care actorii constănţeni merită felicitări".

Nici criticii de teatru locali nu au rămas indiferenţi. "În primul rînd, am fost foarte curioasă să văd cum directorul de scenă a gîndit o altă montare. Am văzut <Şatra> aici, la Timişoara, cu aceiaşi protagonişti şi, sincer, a fost cu totul altceva. Spectacolul are alt dinamism şi, realmente, sînt foarte impresionată. Parcă şi Rada şi Zobar sînt altfel purtaţi de fluxul trupei. Sigur că simbioza dintre o trupă de teatru naţional şi o trupă de teatru de revistă pentru acest musical este foarte inspirată şi este un atu în plus", a precizat Ildico Achimescu, critic de teatru. La rîndul său, directorul Teatrului Naţional Constanţa, Beatrice Rancea, regizor şi coregraf al musicalului "Şatra", a subliniat: "S-a jucat foarte bine, cu toate că a fost tur de forţă. <Şatra> este un spectacol greu, se deplasează greu, mai ales că noi funcţionăm în condiţii de turneu, adică nu am venit cu toată trupa. Dar cu toate acestea, corurile au sunat foarte bine, iar actorii au jucat extraordinar. Actorii sînt foarte buni, vocile sînt foarte bine lucrate. Este un spectacol total şi cred că asta place publicului". Andras Demeter, actor care a făcut numeroase roluri pe scena timişoreană, a mărturisit: "A fost un sentiment ciudat, de dedublare, fiind într-o echipă a prezentului, pe o scenă oarecum a trecutului. E un sentiment superb, pe care nu o să-l uit, seara asta a fost ceva inedit pentru mine. Eu sper că şi colegii din Constanţa să fi simţit această căldură a publicului timişorean, care s-a datorat, în primul rînd, poveştii noastre şi a felului în care această trupă ştie să... povestească". Actorul a concluzionat: "Toţi sîntem însetaţi de povestiri frumoase, oameni curajoşi, puternici, tari, chiar şi viciaţi în sensul în care aceşti doi eroi, Rada şi Zobar, au marele viciu al orgoliului fără de margini. Pînă la urmă, cred că avem nevoie de acest sentiment al descătuşării atunci cînd vedem că soarta, într-un fel sau altul, sancţionează excesele şi că, în cele din urmă, relaţia dintre bărbat şi femeie trebuie să se bazeze pe o armonie".