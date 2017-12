Actul de identitate fals utilizat de Radovan Karadzic, eliberat în România?!

Actul de identitate fals, utilizat de fostul lider politic al sîrbilor bosniaci, Radovan Karadzic, pentru a-şi ascunde identitatea, a fost emis şi eliberat în România, susţin surse din cadrul anchetei, citate de agenţia italiană Adnkronos în pagina electronică. Anchetatorii susţin că emiterea şi eliberarea cărţii de identitate a “doctorului Dragan David Dabic, expert în medicină alternativă”, ar fi putut fi realizată în România şi cred că ar fi vorba de asumarea identităţii unei persoane decedate. Ulterior, însă, s-a dovedit că numitul Dragan David Dabic este în viaţă. La rîndul lor, autorităţile române au anunţat că nu au eliberat nicio carte de identitate pe numele Dragan David Dabic.

Poliţia din Belgrad încearcă acum să stabilească reţeaua de protectori ai fostului lider al sîrbilor bosniaci, care a reuşit să rămînă în libertate timp de aproape 13 ani. Ministrul de Interne sîrb, Ivica Dacic, susţine că printre protectorii lui Karadzic s-ar număra serviciile secrete din Serbia, care s-au aflat sub comanda fostului lider. Purtătorul de cuvînt al Procuraturii din Belgrad, Bruno Vekaric, a anunţat că deţinutul ar putea fi predat, la sfîrşitul săptămînii, autorităţilor Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie, unde va fi judecat pentru genocid, crime de război şi crime împotriva umanităţii comise în timpul conflictului din Bosnia Herţegovina, între 1992 şi 1995. Ieri, Karadzic a fost vizitat în arest de fraţii şi de sora sa.

Radovan Karadzic a fost arestat pe baza unor informaţii oferite anchetatorilor tocmai de către Ratko Mladic, fostul lider militar al sîrbilor din Bosnia dat în urmărire de TPI, afirmă surse din cadrul serviciilor de spionaj germane. Generalul Ratko Mladic este în continuare dat în urmărire. Surse din cadrul serviciilor de spionaj germane, citate de cotidianul “Telegraph”, în ediţia online, susţin că Mladic a negociat termenii arestării sale, oferind însă indicii despre locaţia în care se ascundea Karadzic pentru a se salva pe sine. Un oficial din cadrul Serviciului german de Informaţii Externe (BND) afirmă că Mladic este hotărît să evite procesul la Tribunalul Penal Internaţional (TPI). În schimb, ar accepta un proces la o instanţă din Serbia, unde este considerat de mulţi un erou. Anul trecut, patru foşti membri ai forţelor paramilitare sîrbe care au participat la masacrul de la Srebrenica au fost condamnaţi, în total, la 58 de ani de detenţie. În pofida verdictului, pronunţat în Serbia, este de neconceput ca Mladic să nu fie extrădat la Haga dacă va fi arestat. “Mladic a oferit informaţii despre Karadzic în urmă cu cîteva luni”, afirmă sursa germană.

Între timp, dezvăluirile despre viaţa secretă dusă de Radovan Karadzic ca vindecător spiritual, sub numele de Dragan Dabic, continuă să apară în presa sîrbă. Potrivit ziarelor locale, fostul lider al sîrbilor bosniaci, supranumit şi “Măcelarul din Bosnia”, avea o iubire secretă: o femeie brunetă, poreclită de cei din anturajul falsului vindecător “Misterioasa Mila”. Reprezentanţii revistei “Viaţa Sănătoasă”, pentru care dr. Dabic scria articole în mod regulat, au declarat că Mila îl însoţea pe aşa-zisul guru la fiecare prelegere şi seminar. “Se comporta ca şi cum ar fi fost soţia lui. Se ţineau mereu de mînă sau mergeau îmbrăţişaţi. Nu am ştiut niciodată numele ei complet. Ori de cîte ori maşina noastră venea să-l ia, vroia să ştie dacă există un loc şi pentru ea. Altfel n-ar fi urcat în maşină. Spunea că este dragostea vieţii sale”, a declarat Tanja Jovanovic, redactor la revista sîrbă. Radovan Karadzic are însă şi o soţie reală, Ljiljana, mama celor doi copii ai săi, care în trecut i-a cerut prin intermediul mass-media să se predea Tribunalului Penal Internaţional pentru fosta Iugoslavie.

Dezvăluirile nu se opresc însă aici. Potrivit presei sîrbe, dr. Dragan Dabic avea şi un local favorit, care se cheamă Casa de nebuni - un bar care are pe pereţi postere cu Radovan Karadzic şi Ratko Mladic. Proprietarul barului, Misko Kovijanic, a precizat că fostul lider al sîrbilor bosniaci era un client regulat al localului de mai bine de un an. “Sînt foarte mîndru că venea la barul meu şi foarte trist că a fost arestat”, a declarat patronul localului. Toată lumea din cartierul Luda Kuca îşi aminteşte de Dragan David Dabic. Doctorul cu barba albă locuia într-un bloc situat în apropiere, iar copiii îi spuneau Moş Crăciun.