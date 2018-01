Adela Popescu s-a împrietenit cu Medeea Marinescu

Adela Popescu, cunoscută publicului pentru rolurile pe care le-a avut în cîteva seriale româneşti, dar şi pentru muzica sa, a finalizat, de curînd, filmările la producţia „Weekend cu mama”. Pe parcursul realizării filmărilor, Adela şi-a făcut o nouă prietenă, nimeni alta decît nu mai puţin apreciata actriţă Medeea Marinescu. „Cea mai frumoasă amintire din timpul filmărilor este legată de Adela. Într-una din zile, eu terminasem de filmat, în timp ce Adela abia începea. Înainte să plec, am trecut pe la ea prin rulotă, am avut atunci o discuţie, în care am simţit că abia atunci am cunoscut-o pe Adela, ca om, şi nu ca actor. A fost momentul în care am devenit prietene”, a declarat Medeea.

În producţia „Weekend cu mama”, Medeea Marinescu interpreteaza rolul Luizei, o femeie care a plecat, în urmă cu zece ani, din Romania, lăsîndu-şi fetita, Cristina, interpretată de Adela Popescu, în grija unei mătuşi. După ce se întoarce în ţară, Luiza îşi găseşte fiica de 18 ani dependentă de droguri şi cu o fetiţă de patru ani, pe care a abandonat-o într-un cămin de copii.

Pentru a juca personajul Cristina în „Weekend cu mama”, Adela Popescu şi-a schimbat radical look-ul: s-a tuns, s-a vopsit roşcat şi şi-a pus cîte un cercel în nas şi buză.

Din distribuţie mai fac parte fiul Maiei Morgenstern, Tudor Aaron Istodor, Gheorghe Dinică, Florin Zamfirescu, Ion Sapdaru, Andi Vasluianu şi Răzvan Vasilescu. Premiera producţiei „Weekend cu mama” în România va avea loc în anul 2008.