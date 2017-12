“Aderarea României şi Bulgariei, unul dintre cele trei succese ale UE în primul semestru”

Aderarea României şi Bulgariei la Uniunea Europeană continuă să fie monitorizată de presa internaţională. De exemplu, “Financial Times” relatează în ediţia sa electronică că “extinderea UE spre est şi aderarea României şi Bulgariei la blocul comunitar reprezintă unul din cele trei succese repurtate de Bruxelles în prima jumătate de an şi care au asigurat un cadru propice marcării celei de-a 50-a aniversări a UE”. De asemenea, autorul articolului spune că într-o primă fază, aderarea celor două ţări au completat procesul de extindere spre est, demarat în mai 2004 prin integrarea a opt state din estul Europei. “În martie, Bruxelles-ul a stabilit obiective ambiţioase în ceea ce priveşte energia comună şi strategia de combatere a încălzirii globale. În iunie, la summitul UE de la Bruxelles, liderii europeni au încheiat un acord în ceea ce priveşte noul tratat simplificat menit să înlocuiască proiectul constituţional respins prin referendum de electoralul francez şi olandez în 2005”, scrie “Financial Times”. În opinia redactorilor, UE are însă nevoie de mult mai mult decît o serie de astfel de succese pentru a se redefini pe fondul unui mediu oscilant, comentează publicaţia britanică, subliniind că Bruxelles-ul are nevoie de un obiectiv şi o agendă: “Problema care se ridică astfel este dacă cele trei succese au legătură unul cu altul şi dacă ele contribuie împreună la trasarea unei perspective coerente pentru blocul comunitar”. Autorul articolului din “Financial Times” spune că aderarea a 12 noi state membre, a căror populaţie reprezintă o cincime din cea a blocului comunitar, dar al căror PIB este de 15 ori mai mic decît cel la nivel european, a modificat natura UE, iar provocarea este, de regulă, subestimată. În opinia redactorilor cotidianului, “o structură diversă impune descentralizarea iar extinderea blocului implică costuri excesive”.