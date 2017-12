Adolescent tîlhărit în tabăra Lebăda

Un grup de şase adolescenţi s-au dus sîmbătă noaptea să se distreze pe plaja din incinta taberei Lebăda, aflată în imediata apropiere a localităţii Năvodari. În jurul orei 2.00, unul dintre băieţii din grup, în vîrstă de 17 ani, a plecat să cumpere o sticlă cu suc de la un magazin din incinta taberei. În timp ce mergea pe plajă, adolescentul a fost acostat de doi indivizi. "S-au apropiat de mine şi m-au întrebat dacă nu am să le dau cîteva ţigări. Eu le-am spus că nu fumez, iar unul dintre ei m-a apucat de mînă în timp ce celălalt a început să mă caute prin buzunare. Eu am încercat să scap de ei şi ceea ce i-a enervat şi au început să dea în mine cu pumnii şi picioarele pînă am căzut. Mi-au luat telefonul din buzunar şi au fugit", a declarat tînărul agresat. Acesta s-a întors la prietenii săi şi le-a povestit prin ce a trecut. Adolescenţii au încercat mai bine de jumătate de oră să îi găsească pe cei doi tîlhari, însă căutările lor au fost în zadar. Victima a mers la Poliţia Năvodari pentru a depune plîngere abia a doua zi, în jurul orei 10.00. În urma cercetărilor efectuate, marţi după amiază, oamenii legii au reuşit identificarea şi reţinerea celor doi tîlhari, Marian Feraru, de 18 ani, şi Ionel Cozma, de 19 ani, ambii din localitate. Ei spun că în ziua respectivă şi-au cheltuit toţi banii pe băutură după care au plecat în căutarea unei victime. "Am mers în zona taberei special pentru a găsi o persoană pe care să o putem jefui. După ce l-am bătut şi i-am luat telefonul, ne-am întors în Năvodari şi l-am vîndut unui cunoscut cu 1,5 milioane lei", a declarat Ionel Cozma, care este la prima infracţiune. Cel de-al doilea tîlhar, Marian Feraru, a încercat să arunce toată vina asupra prietenului său: "În timp ce mergeam pe plajă eu m-am oprit să mă descalţ, iar Cozma a luat-o înainte. Atunci l-am văzut că s-a apropiat de victimă şi a început să o lovească. Am strigat la el să îl lase în pace, dar degeaba". Aceştia spun că Marian Feraru nu este la prima abatere de la lege, şi înainte de a împlini vîrsta majoratului el ar fi furat în mai multe rînduri. Cu toate că are doar 18 ani, acesta trăieşte în concubinaj şi au împreună o fetiţă de zece luni. Oamenii legii i-au reţinut pe cei doi agresori şi urmează ca azi să îi prezinte instanţei cu propunere de arestare pentru tîlhărie. Poliţiştii au reuşit să recupereze şi telefonul mobil, marca Motorola, în valoare de aprox. cinci milioane lei, care a fost înapoiat adolescentului tîlhărit.