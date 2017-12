Adopţia reală, singura salvare pentru maidanezi

VOT FINAL Proteste în stradă, scandal în Parlament. Acesta este rezultatul controversatei Legi a madanezilor, care, după câţiva ani în care a fost aruncată dintr-un sertar în altul, a ieşit, în cele din urmă, în forma ei finală. Luni seară, deputaţii din comisiile juridică şi administraţie publică nu şi-au părăsit birourile până când nu au ajuns la o formulă corectă a legii pe care judecătorii Curţii Constituţionale o trimiseseră spre reanalizare. La miezul nopţii, deputaţii din cele două comisii au căzut de acord să prezinte plenului o variantă de act normativ care să respecte toate prevederile naţionale şi internaţionale, astfel încât iubitorii de animale să aibă posibilitatea adopţiei, iar autorităţile locale să aibă cadrul legal pentru rezolvarea problemei maidanezilor şi, în acelaşi timp, puterea de decizie. Plenul Camerei Deputaţilor a adoptat întâi amendamentul la Legea privind câinii fără stăpân care stabileşte un termen de 14 zile în care câinii sunt ţinuţi în adăposturi, după care, dacă nu sunt revendicaţi sau adoptaţi, să fie eutanasiaţi, pentru ca, apoi, legea în totalitate să fie aprobată cu 266 de voturi „pentru“, 23 „împotrivă“ şi 20 de abţineri. „S-a ajuns la o variantă de act normativ care să permită salvarea a cât mai mulţi câini fără stăpân. În primul rând, am prevăzut în această lege adopţia gratuită, iar câinii să poată fi adoptaţi chiar şi la nivel internaţional. Chiar ne bucurăm să vină ONG-uri din alte ţări să adopte câinii de la noi. În al doilea rând, la nivel de Parlament, s-a ajuns la concluzia că trebuie să oferim autorităţii locale puterea de decizie. Am creat cadrul legal necesar, dar, în acelaşi timp, am lăsat la latitudinea fiecărei administraţii locale să păstreze câinii fără stăpân în funcţie de posibilităţile financiare şi cele de cazare. Am creat toate aceste etape tocmai în ideea ca numărul maidanezilor adoptaţi să fie cât mai mare. Varianta eutanasierii este ultima, la care nu dorim să se ajungă”, a declarat deputatul PSD Radu Babuş. În şedinţa de plen au existat şi parlamentari care s-au opus acestei legi. Deputatul Remus Cernea a spus că votul asupra acestui proiect de lege a fost sub imperiul emoţiilor de moment. De cealaltă parte, deputatul Ioan Oltean, un susţinător al legii, a afirmat: „Sper ca, începând de astăzi (n.r. - ieri), expresia că nu mor oamenii când vor câinii să fie o realitate. Va trebui să îmbinăm grija faţă de om cu grija faţă de animale. În primul rând, omul să fie protejat şi apoi şi animalele”.

„ÎI OMORÂM PE CEI CARE SUNT ACUM PE STRADĂ ŞI PESTE PUŢIN TIMP NE TREZIM CU O ALTĂ ARMATĂ. NU VREAU SĂ COMENTEZ ALTCEVA. ESTE LEGE, NE SUPUNEM” - ZEADIN MURAT, VOLUNTAR ÎN ASOCIAŢIA „HOBBY”

PRO ŞI CONTRA În timp ce deputaţii discutau pe seama Legii câinilor fără stăpân, în parcul Izvor, din imediata apropiere a clădirii Parlamentului, peste 200 de iubitori de animale protestau împotriva deciziei de eutanasiere a maidanezilor. Iubitorii de animale spun că în niciun act normativ nu se vorbeşte despre sterilizarea câinilor fără stăpân, apreciind că acesta ar trebui să fie punctul de plecare. În acelaşi timp, Federaţia Organizaţiilor Neguvernamentale pentru Copil (FONPC) cere autorităţilor locale să îşi asume responsabilitatea în problema câinilor fără stăpân şi să respecte drepturile copilului. Reprezentanţii federaţiei menţionează că peste 8.000 de persoane, dintre care 1.693 copii, au fost muşcate în perioada 1 ianuarie - 31 iulie în Capitală. „Acest număr demonstrează gravitatea situaţiei şi nevoia de măsuri urgente la nivelul ţării. Societatea civilă implicată în protecţia şi promovarea drepturilor copilului atrage atenţia asupra faptului că nerezolvarea problematicii câinilor comunitari afectează direct siguranţa şi protecţia copiilor”, se arată într-un comunicat al FONPC. Am putea spune că noua formă a legii răspunde şi dorinţelor iubitorilor de animale, dar şi celor care cred că haitele de maidanezi reprezintă un pericol pentru cetăţeni. Prefectul judeţului Constanţa, Eugen Bola, spune că nu trebuie să omorâm toţi maidanezii, dar era nevoie de luarea unor măsuri pentru ca aceşti câini să nu mai rămână pe stradă. „Nu putem tolera într-un oraş cum este Constanţa, o localitate turistică, ca toţi cei care vin cu pasagerele în port să fie întâmpinaţi de haite de câini. Este un aspect dezolant. În privinţa iubitorilor de animale care astăzi protestează, cred că aceştia au frigiderele pline de animale moarte. Au frigiderele de miei morţi. Spre exemplu, atunci când mieii sunt luaţi de lângă oi, de ce oare aceşti iubitori de animale nu protestează?”, a afirmat Bola. Zeadin Murat, voluntar în Asociaţia „Hobby”, consideră că problema nu este pe deplin rezolvată atât timp cât câinii din curţile oamenilor nu vor fi sterilizaţi. „Îi omorâm pe cei care sunt acum pe stradă şi peste puţin timp ne trezim cu o altă armată. Nu vreau să comentez altceva. Este lege, ne supunem”, a spus Zeadin Murat. Problema maidanezilor este încă departe de a fi rezolvată. Da, există acum cadrul legal pentru ca autorităţile locale să facă ceva, fără a mai da din colţ în colţ. Acesta fost şi motivul pentru care primarul Capitalei, Sorin Oprescu, a anuţat aseară că referendumul privind maidanezii nu va mai avea loc. În acelaşi timp, legiuitorul trebuie să meargă mai departe cu acest proiect şi să impună sterilizarea câinilor din zonele rurale, care pot fi un adevărat incubator pentru o viitoare armată de maidanezi.