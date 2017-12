Adrian Mutu ar putea ajunge la FC Viitorul

22:34:57 / 24 Decembrie 2015

Unul dintre cei mai buni fotbalisti ai momentului

Daca Hagi este intr-adevar cel mai bun fotbalist al sfarsitului de sec.XX ar trebui sa-i intinda o mana briliantului pentru ca este si el printre cei mai buni fotbalisti de la tranzitia sec.XX-XXI pe care Romania il trateza cu multa indiferenta din mare impertinenta umana. E foarte bun si gata, Gica Hagi da-i o mana si Mutu iti va da cea mai mare satisfactie a unui fotbalist de mare clasa. Dati-va mana la JUMATE.RO si Romania va imortaliza acest moment al adevarului absolut in fotbal. Ar fi cel mai mare gest uman al momentului si o mare palma pe meklele celor care n-au habar de fotbal ! IN GOD WE TRUST ! NIHIL SINE DEO !