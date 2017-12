Adrian Senin, trei săptămîni cu piciorul în ghips

Lipsa vacanţei de vară, după înscrierea în Cupa UEFA Intertoto, a făcut deja "victime" printre jucătorii lui FC Farul. Bucuria calificării în turul secund al competiţiei europene a fost umbrită de accidentarea gravă a lui Adrian Senin. Atacat dur de un jucător macedonean în min.40 al returului cu Pobeda Prilep, mijlocaşul constănţean a suferit o fractură la maleola tibiară a gleznei piciorului stîng. Culmea, Senin a fost menţinut în teren pînă la pauză, deja acuza dureri puternice. El a fost supus unui consult medical amănunţit zilele trecute, medicii hotărînd că este necesară imobilizarea piciorului în ghips pentru cel puţin trei săptămîni. Drept urmare, Senin va pierde campania europeană, dar şi începutul campionatului. În aceeaşi situaţia se află Vasile Păcuraru, tînărul mijlocaş al Farului fiind obligat să poarte o gheată specială din cauza unei entorse suferite la piciorul drept. Accidentarea, suferită în urmă cu trei săptămîni, s-a agravat după ce a jucătorul a fost introdus în ultimul minut al disputei din tur cu macedonenii.Tot din cauza unei accidentări va părăsi gruparea de pe Litoral Mario Carlos, care a suferit o fractură la laba piciorului drept. Portughezul a fost nemulţumit pentru că a fost forţat la antrenamente şi intenţionează să se întoarcă în ţara natală. Mai uşor a scăpat Florin Lungu, care trebuie să facă o săptămînă de repaus şi tratament injectabil pentru a scăpa de o pubalgie acută. După ce a fost consultat de medicul Pompiliu Popescu, mijlocaşul constănţean nu ştie însă cît timp va trebui să stea pe tuşă, boala putînd recidiva în orice moment. În schimb, Cristi Şchiopu a revenit la Constanţa şi a început programul de recuperare după ruptura musculară, care l-a ţinut departe de gazon timp de o lună.

Ciubotariu, în probe la Farul

Telenovela "Andrei Cristea" a continuat şi ieri, chiar dacă cele două cluburi au bătut palma pentru transferul atacantului stelist la Constanţa. Jucătorul a anunţat că doreşte să plece în străinătate şi că nu se gîndeşte să accepte oferta Farului. "Dacă toţi ar şti ce vor în viaţă, alta ar fi situaţia. Tratativele pentru venirea lui Cristea nu s-au finalizat încă", s-a mărginit să declare, ironic, directorul executiv al "rechinilor", Florentin Chiforeanu. Totuşi, constănţenii au reuşit să mai facă o achiziţie, Szabolcs Perenyi fiind aşteptat să sosească, astăzi, la Constanţa. Fundaşul stînga de la Dinamo Bucureşti a fost inclus în transferul lui Cosmin Paşcovici la gruparea din Ştefan cel Mare. În plus, Farul l-a primit definitiv pe Tibor Moldovan, care era deţinut în coproprietate cu gruparea bucureşteană. În dorinţa de a-şi întări forţa ofensivă, "rechinii" l-au adus în probe şi pe Cristian Ciubotariu, care se antrenează de marţi seara sub comanda lui Momcilo Vukotic. "Sînt jucătorul lui Dinamo pe o perioadă de încă doi ani, dar am acceptul conducerii să-mi caut altă echipă. Am venit la Constanţa să mă vadă antrenorul şi dacă dînsul va hotărî că are nevoie de mine vom începe tratativele", a spus Ciubotariu, care a evoluat sezonul trecut la Unirea Urziceni, echipă cu care a reuşit promovarea în Divizia A. Surpriza pregătită de conducerea constănţeană este achiziţionarea unui jucător din naţionala de tineret a României.

În schimb, deşi a început deja campania europeană, conducerea clubului nu a achitat jucătorilor drepturile financiare pentru finalul sezonului trecut. Astfel, jucătorii au de încasat primele pentru victoriile cu Poli Timişoara şi FC Naţional, iar o parte dintre ei au de primit şi rate din contracte. Constănţenii vor pleca de luni în Bulgaria timp de zece zile, perioadă în care vor face un stagiu de pregătire şi vor susţine returul cu Lokomotiv Plovdiv din turul secund al Cupei UEFA Intertoto.