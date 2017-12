Adrian Severin se consideră nedreptăţit

După ce şi-a pierdut sprijinul politic ca urmare a scandalului în care a fost implicat, europarlamentarul Adrian Severin a fost, ieri, subiectul unei discuţii în Comisia pentru Afaceri Juridice (JURI) a Parlamentului European, unde a fost analizată o cerere de ridicare a imunităţii sale, urmând ca votul în plen să aibă loc la o dată ulterioară. Cererea a fost formulată de Ministerul român al Justiţiei, care a transmis, pe 5 aprilie, preşedintelui Parlamentului European, Jerzy Buzek, solicitarea DNA de ridicare a imunităţii europarlamentarului Adrian Severin pentru suspiciunea de săvârşire a infracţiunilor de luare de mită şi trafic de influenţă. Amintim că, în 21 martie, în urma unor materiale audio video date publicităţii de publicaţia britanică The Sunday Times, procurorii DNA s-au sesizat din oficiu cu privire la posibile fapte de corupţie săvârşite de Adrian Severin, membru în Parlamentul European. Sunday Times a scris că europarlamentarii Adrian Severin, Ernst Strasser (fost ministru austriac de interne) şi Zoran Thaler (fost ministru de externe sloven) au acceptat 100.000 de euro pe an de la reporteri care se dădeau drept lobbişti, pentru a prezenta amendamente la proiectele de directive ale UE referitoare la sectorul bancar. Ulterior, The Sunday Times a publicat cazul celui de-al patrulea europarlamentar implicat în scandalul „bani contra amendamente”, fiind vorba despre Pablo Zalba Bidegain, din Spania, membru al Partidului Popular European.

Adrian Severin se simte nedreptăţit şi consideră că a fost „victima unor jurnalişti din Marea Britanie, care i-au înscenat totul”. Povestea sa i-a fost prezentată cu amănunte preşedintelui Organizaţiei pentru Apărarea Drepturilor Omului din România, Florentin Scaleţchi, căruia i-a adresat o scrisoare. „Prin procedeele la care au apelat doi jurnalişti britanici, care au acţionat sub falsă identitate, au fost violate imunitatea mea parlamentară şi privilegiile instituţiei parlamentare europene, cât şi dreptul meu la imagine şi demnitate”, se arată în scrisoarea lui Severin adresată lui Scaleţchi, căruia parlamentarul i-a cerut ajutorul. La rândul său, Scaleţchi a declarat că, în eventualitatea unui proces în care Adrian Severin va fi implicat pentru acest caz, Organizaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului din România va putea fi parte, în sensul că va veghea dacă, în timpul judecăţii, lui Severin i se respectă drepturile fundamentale.