Adriean Videanu, cu averea pusă sub sechestru

URMĂRIT PENAL Procurorii l-au chemat ieri pe fostul ministru al Economiei, Adriean Videanu, la Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), pentru a-i aduce la cunoştinţă că i-au pus sub sechestru averea. La ieşirea de la DIICOT, străduindu-se să afişeze o atitudine degajată şi o mină nevinovată, Videanu a susţinut că are toate argumentele şi probele necesare dovedirii nevinovăţiei sale, pe care le va înmâna procurorilor pe parcursul anchetei. Întrebat ce bunuri i-au fost puse sub sechestru, el a spus că este vorba despre conturile şi imobilele ce se regăsesc în declaraţia sa de avere. Dacă Videanu a fost zgârcit cu anumite precizări, DIICOT a anunţat că sechestrul asigurător a fost instituit pe trei apartamente ale fostului ministru, situate în Bucureşti, Ilfov şi staţiunea Mamaia. În respectivul dosar, procurorii au mai dispus indisponibilizarea prin poprire a tuturor sumelor deţinute în conturile deschise pe numele fostului demnitar la două unităţi bancare, precum şi a sumelor datorate acestuia cu titlul de dividende de către două societăţi. De asemenea, s-a dispus indisponibilizarea prin instituirea sechestrului a unui număr de 66.906 acţiuni deţinute de Videanu la trei societăţi comerciale.

INTERESUL POARTĂ FESUL Potrivit procurorilor, Adriean Videanu, în perioada în care a fost ministru al Economiei, a aprobat şi susţinut în Guvern mai multe acte pentru a sprijini interesele financiare ale lui Ioan Niculae şi a folosit unitatea naţională de interes strategic SNGN Romgaz în interesul privat al SC Interagro SA, producând un prejudiciu de circa 130 milioane de dolari. Aşa a ajuns Videanu să fie urmărit penal pentru complot şi subminarea economiei naţionale. Tot în perioada când era la putere, din dorinţa de a-şi justifica construirea unui „mausoleu de vilă” pe un teren al Patriarhiei, Videanu le transmitea românilor cu salarii mizere că „oricine munceşte îşi permite o vilă de 1.300 mp”. Replica lui dovedeşte în ce sfere trăiesc unii politicieni şi cât de ancoraţi sunt ei în realitate.