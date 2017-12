Adversari dificili pentru HCM în Liga Campionilor

În urma tragerii la sorţi efectuate ieri la Viena, Handbal Club Municipal Constanţa va juca în Grupa D a Ligii Campionilor, alături de Ciudad Real (campioana Spaniei), Croaţia Zagreb (campioana Croaţiei), Sankt Petersburg (vicecampioana Rusiei), SG Flensburg-Handewitt (locul 3 în Germania) şi Bosna Sarajevo (campioana Bosniei Herţegovina). Prima etapă va avea loc în perioada 22-26 septembrie 2010, iar ultima etapă, între 2-6 martie 2011. Final Four-ul competiţiei va avea loc pe 28 şi 29 mai, la Koln, în Germania. Aşadar, o grupă în compania unor formaţii de top din handbalul mondial, Ciudad Real, Flensburg sau Croaţia Zagreb fiind formaţii care au împreună 11 finale de Liga Campionilor! Campioana României are încredere în propriile forţe şi are convingerea că poate depăşi performanţa din sezonul trecut. „HCM este în acest moment între primele 18 formaţii ale Europei, iar acest lucru a fost demonstrat şi în partidele din sezonul trecut, când nimeni nu credea că putem învinge Montpellier, Pick Szeged sau că putem pleca neînvinşi de la Valladolid, unde am fost foarte aproape de o victorie. Cred că am picat într-o grupă nici grea, nici uşoară. Este una normală, pentru că federaţia europeană împarte în aşa fel echipele calificate pentru ca într-o grupă să nu se întâlnească două formaţii din Germania sau Spania şi celelalte ţări care au mai mult de o reprezentantă în această competiţie. Ştim cu toţii cine este Ciudad Real, iar în ceea ce o priveşte pe Flensburg, este o echipă care poate învinge, oricând, pe oricine. Am mai întâlnit Croaţia Zagreb şi sperăm ca de această dată să îi şi învingem. Ne putem califica şi repeta cel puţin performanţa de anul trecut“, este de părere preşedintele HCM, Nicuşor Constantinescu. „Am nimerit într-o grupă frumoasă, cu adversari de calibru, care nu mai au nevoie de nicio prezentare. Formaţii ca Ciudad Real, Flensburg sau Croaţia Zagreb nu vin în fiecare zi în România. Nu ne vom speria însă de numele lor, pentru că HCM a ajuns la un nivel în care poate învinge pe oricine. Vrem ca acum să obţinem calificarea chiar de pe poziţia a treia “, a mărturisit şi directorul executiv al HCM, Nurhan Ali.

Nici componenţii lotului constănţean nu privesc cu teamă această grupă, acordând însă respectul cuvenit adversarilor. După un “uau“ la aflarea echipelor Ciudad Real şi Flensburg, pivotul Silviu Băiceanu a afirmat că Grupa D este una mai accesibilă decât cea de anul trecut: „Este clar că Ciudad şi Flensburg se vor bate pentru primul loc. Am întâlnit atâtea echipe de top încât era imposibil să nu întâlnim şi Ciudad Real la un moment dat. Cred că vom lupta cu Sarajevo şi Sankt Petersburg pentru locul 4, însă nici Croaţia Zagreb nu mai este echipa din anii trecuţi. Avem şanse de calificare. Cred că grupa este mai bună decât cea de anul trecut“. Deşi vede Grupa D ca pe una grea, antrenorul Eden Hairi consideră că HCM are avantajul că şi-a păstrat nucleul din sezonul trecut: „O grupă capricioasă, ca şi cea de anul trecut, însă putem să ne calificăm. Se va juca pe teren, iar HCM a arătat că poate învinge pe oricine. Trebuie să obţinem cât mai multe puncte din duelurile cu Sarajevo şi Sankt Petersburg. Cu bosniacii am jucat acum câţiva ani, însă atunci noi aveam o echipă mai slăbuţă. Acum rolurile s-au inversat“.

Iată şi componenţa celorlalte grupe - Grupa A: THW Kiel, HC Celje Pivovarna Lasko, FC Barcelona Borges, Chambery Savoie HB, câştigătoare wild card, KS Vive Targi Kielce; Grupa B: MKB Veszprem, Montpellier, HSV Hamburg, KIF Kolding, IK Savehof, câştigătoare Grupa 1 de calificare; Grupa C: Chekhovskie Medvedi, AaB Handball, Pick Szeged, Valladolid, Kadetten Schaffhausen, câştigătoare Grupa 2 de calificare. Grupa pentru wild-card: Real Ademar, Rhein-Neckar Lowen, Bjerringbro-Silkeborg, RK Gorenje Velenje. Grupa 1 de calificare: Tatran Presov, Drammen HK, A1 Bregenz, Besiktas. Grupa 2 de calificare: HC Metalurg, ZTR Zaporozhye, Dinamo Minsk, FC Porto.

EFORTURI PENTRU A SE JUCA LA CONSTANŢA. Pentru acest sezon al Ligii Campionilor, conducerea HCM încearcă să obţină acordul Federaţiei Europene de Handbal pentru a evolua la Constanţa. „Facem eforturi pentru a juca la Constanţa în Liga Campionilor. Am discutat în acest sens şi cu Elena Frîncu pentru a se găsi soluţiile de modificare a Sălii Sporturilor. Vrem să jucăm neapărat la Constanţa, pentru că, practic, noi am jucat toate partidele în deplasare în ediţia precedentă, suporterii noştri fiind nevoiţi să meargă sute de kilometri până la Buzău. Voi face tot ce pot pentru a juca la Constanţa“, este dorinţa preşedintelui HCM, Nicuşor Constantinescu.

ANTRENOR ÎN DOUĂ SĂPTĂMÂNI. Problema postului de antrenor principal la HCM este pe cale să se clarifice, conducerea clubului anunţând că în următoarele două săptămâni va fi anunţat cel care va conduce echipa în sezonul 2010-2011. „Suntem încă în căutarea unui antrenor principal, dar este greu de găsit un antrenor după Zoran Kurtes, pentru că echipa se formează şi după antrenor, atât din punct de vedere al pregătirii strategice, cât şi din punct de vedere al modului de a te antrena şi de a lupta pe teren în timpul partidelor. În două săptămâni vom anunţa cine va conduce echipa. Alexandru Buligan va fi antrenor secund, el urmând să se ocupe de pregătirea portarilor“, a precizat Nicuşor Constantinescu.