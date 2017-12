Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu, redeschis după o lună de reparaţii

Constanţa, pe lîngă faptul că este principalul oraş port al ţării noastre, constituie şi o poartă aeriană de intrare în România, prin Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu. Cele mai multe curse se înregistrau în timpul verii, cînd aeronavele aduceau turişti dornici să-şi petreacă vacanţa pe litoralul românesc. Situaţia s-a schimbat, mai ales de cînd SUA au încheiat un acord cu ţara noastră prin care s-a stabilit că aeroportul militar din aceeaşi localitate şi care utilizează aceeaşi pistă ca şi aerogara civilă se va transforma într-o bază americană. Drept urmare, aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu a trecut printr-o serie de transformări şi modernizări care l-au adus la standardele impuse de UE. “Lucrările s-au desfăşurat în două faze: una în timpul căreia traficul aerian a decurs normal, şi alta, care a durat exact o lună, fiind necesară suspendarea zborurilor. Am înlocuit sute de dale ale pistei, am colmatat sute de mii de rosturi, am finalizat o lucrare de alimentare cu apă, am refăcut aerogara şi am realizat o separare a fluxurilor de călători. Această separare este o cerinţă a Uniunii Europene şi presupune un triaj al persoanelor care vin din state membre UE şi din ţări care nu fac parte din Uniunea Europeană”, a declarat directorul aeroportului Internaţional Mihail Kogălniceanu, Corneliu Bălan. Pe lîngă refacerea pistei, s-a lucrat şi la remedierea instalaţiei de alimentare cu apă, degradată din cauza vechimii de peste 40 de ani, în total valoarea investiţiei ridicîndu-se la patru milioane de euro. Conducerea aeroportului a precizat că au fost demarate formalităţile privind licitaţia pentru Master Plan-ul aeroportului. “Acest lucru ajută la dezvoltarea unui trafic de tranzit dinspre Orientul Îndepărtat către Europa, unde există foarte multe aeroporturi aglomerate, iar Aeroportul Mihail Kogălniceanu este soluţia pentru rezolvarea fluidizarea traficului din aerogări”, a adăugat Corneliu Bălan. Mai mult decît atît, un pachet de acţiuni al acestui aeroport a fost preluat de Consiliul Judeţean Constanţa, iar directorul aeroportului, Corneliu Bălan, susţine că această măsură este benefică. ”Acest aeroport va trece în subordinea autorităţilor publice locale, iar această decizie este foarte bună. Sperăm ca în cîţiva ani acest aeroport să fie cunoscut în toate colţurile lumii”, a declarat Corneliu Bălan. De asemenea, la Mihail Kogălniceanu va exista şi o bază de reparaţii pentru avioanele de mare tonaj, iar pentru această vară personalul de la aeroport speră să aibă parte de numeroase curse pe relaţiile Grecia, Turcia şi Germania. Prima aeronavă care va inaugura noua pistă a aeroportului va fi un avion militar francez, iar de săptămîna viitoare vor ateriza numeroase avioane militare americane.