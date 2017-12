Agențiile de turism, suspectate că fixează prețul

Investigația privind posibile înțelegeri între marile agenții de turism a pornit de la o sesizare primită de Consiliul Concurenței (CC) pe Platforma avertizorilor. Este prima investigație care a fost declanșată pe baza unei sesizări primite pe această platformă. Președintele CC, Bogdan Chirițoiu, a declarat, într-un interviu acordat agenției Mediafax că una dintre cele mai importante investigații demarcate anul trecut a pornit de la o sesizare trimisă de o persoană, pe Platforma avertizorilor. Conform președintelui Autorității de concurență, investigația va fi finalizată în acest an. “Anul trecut am deschis o investigație pe baza unei informații despre agențiile de turism, întâlnirile lor și practicile lor. Coroborat cu ceea ce am descoperit noi, pornind de la sesizare, am putut să declanșăm o investigație împotriva firmelor de turism. Îi suspectăm pe marii operatori că îi împiedică pe micii operatori, care le vând pachetele lor turistice, să scadă prețurile. Le cer să nu facă oferte care să aibă discounturi prea mari”, a afirmat Bogdan Chirițoiu.

Acesta a arătat că, practica europeană se bazează pe politica de clemență, companiile autodenunțându-se. “Prima companie care vine și apelează la clemență scapă de amendă și folosești dovezile pe care ți le dă ca să-i amendezi pe ceilalți, pe complicii ei. Acesta este un lucru care merge la noi. Avem câteva cazuri de clemență, dar avem cu mult mai puține decât sunt în țările dezvoltate, cum ar fi Marea Britanie, Franța, Germania. Și, atunci, încercăm să completăm instrumentul acesta oferind posibilitatea persoanelor fizice care vor să ne deconspire o încălcare a legii. Avem un instrument lansat acum doi ani prin care, chiar și persoane care vor să rămână anonime, au o pagină de internet legată de site-ul Consiliului, unde pot să transmită informațiile pe care le au”, a spus președintele Consiliului Concurenței.

