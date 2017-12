Agentul Adrian Dorobanţu a contestat demiterea sa din Poliţie

Comandantul Inspectoratului de Poliţie al Judeţului Constanţa (IPJ) a primit, ieri, contestaţia făcută de agentul şef adj. Adrian Dorobanţu, din cadrul Secţiei 3 Poliţie Constanţa împotriva desfacerii contractului de muncă, decizie luată pe 15 aprilie de Consiliul de Disciplină al IPJ pe motiv că şi-a bătut bunica în vîrstă de 84 ani, aducînd astfel prejudicii grave de imagine instituţiei pe care o reprezintă. El susţine că este nevinovat, că nu i-a atins nici un fir de păr bunicii sale şi că acesta a căzut pe scări. „Decizia luată faţă de mine este lovită de nulitate absolută întrucît mi s-a încălcat grav dreptul la apărare, respectiv faptul că nu i s-a permis avocatului meu să mă asiste. Mă întreb de ce un infractor are dreptul la un avocat şi un poliţist nu?”, şi-a început Dorobanţu contestaţia. El îi acuză pe membrii Consiliului de Disciplină al IPJ Constanţa că au hotărît excluderea sa din Poliţie „pe baza unor pseudo-declaraţii luate în condiţii improprii şi nelegale, întrucît cei care au dat aceste mărturii nu au depus jurămîntul care îl face pe declarant să conştientizeze consecinţele afirmării unor neadevăruri sub sancţiunea închisorii de la 1 la 5 ani”. Cu alte cuvinte, martorii care l-au acuzat că şi-a bătut bunica au minţit cu rea intenţie. „Este adevărat că vecinii au auzit ţipete, însă ţipam unul la altul, eu reproşîndu-i faptul că nu trebuia să coboare scările şi să se lovească pentru că nu avem bani de doctori, medicamente, etc.”, se spune în contestaţie. Poliţistul îşi acuză colegii de la Secţia 2, care au sosit la domiciliul său în urma apelurilor disperate ale vecinilor la 112, că l-au luat pe sus în picioarele goale din locuinţă, cu toate că nu era recalcitrant, şi că l-au ţinut la sediul Poliţiei fără încălţări, timp de o oră, pe cimentul rece. Acuzaţiile la adresa oamenilor legii de la Secţia 2, continuă: „Întrucît îngheţasem, am început fireşte să vorbesc pe un ton răspicat şi este adevărat că i-am ameninţat pentru abuzurile la care eram supus. Ameninţările proferate erau referitoare la faptul că îi voi da în judecată, ameninţări care i-au enervat şi, deşi eram cu cătuşe la mîini, mi s-a dat cu spray paralizant în ochi, în sediul secţiei de Poliţie!”. În încheiere, Dorobanţu cere să i se aplice o sancţiune mai blîndă faţă de cea de destituire. În plus, avocatul poliţistului, Sergiu Comăniţă, a declarat că a trimis o scrisoare la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, în care solicită să i se trimită o copie după fişa de internare a bunicii poliţistului, pentru a vedea diagnosticul stabilit de medici şi dacă leziunile suferite de bătrînă au putut fi produse de căzătura pe scări sau de alte obiecte contondente. Reamintim că, pe 13 aprilie, Adrian Dorobanţu s-a întors acasă, rupt de beat, şi a început să facă scandal. Bunica lui a încercat să-l calmeze, dar individul a tăbărît pe femeie cu pumnii şi cu picioarele, lovind-o de mai multe ori în figură şi în stomac. Norocul bătrînei a fost că vecinii i-au auzit strigătele de ajutor şi au sunat imediat la 112 pentru a reclama cele întîmplate. Lucrătorii Secţiei 2 Poliţie au ajuns în scurt timp în apartamentul situat pe bulevardul Tomis, în cartierul constănţean Tomis III, şi au încercat fără succes să-l calmeze pe Dorobanţu, care a fost violent chiar şi cu colegii săi. În cele din urmă, poliţistul, în vîrstă de 38 de ani, a fost imobilizat şi încătuşat, în vreme ce bunica lui a fost transportată cu ambulanţa la Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă Constanţa, fiind diagnosticată cu multiple traumatisme cranio-faciale şi cu o coastă fracturată. Agentul de poliţie Adrian Dorobanţu nu s-a potolit, însă, nici la sediul Secţiei 2, unde a continuat să înjure şi să ameninţe pe toată lumea. În cele din urmă, el a fost escortat la Clinica de Psihiatrie de la Palazu Mare