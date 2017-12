Agentul Robert Sârbu, propus “Poliţistul Anului”

Poliţistul erou de la Bărăganu a primit ieri, din partea şefului interimar al Inspectoratului Judeţean de Poliţie Constanţa (IPJ), cms. şef Adrian Rapotan, o scrisoare de mulţumire pentru curajul extraordinar de care a dat dovadă vinerea trecută, atunci când a salvat viaţa unui om. Agentul Robert Sârbu a primit aplauze la scenă deschisă de la colegii săi. „Robert Sârbu este cel mai tânăr şef de post din judeţul Constanţa şi până acum a dat dovadă nu doar de un curaj ieşit din comun, ci şi de pricepere, profesionalism şi devotament. Oameni ca el fac cinste instituţiei noastre şi vreau ca pe această cale să-l felicit pentru modul în care a intervenit vineri, salvând viaţa unui om prins sub un mal de pământ. Vreau să vă mai spun că agentul Robert Sârbu este apreciat de colegii săi, dar şi de locuitorii comunei Bărăganu, datorită rezultatelor excelente pe care le-a avut până acum acolo”, a declarat cms. şef Adrian Rapotan. Acesta a mai spus că îl va propune pe agentul Robert Sârbu pentru premiul „Poliţistul Anului”, care se oferă în fiecare an cu prilejul Zilei Poliţiei Române. Agentul Robert Sârbu a salvat vineri viaţa unui bărbat care a fost îngropat sub un mal de pământ, la trei metri sub nivelul solului, după ce a tăiat o conductă metalică. Poliţistul şi-a asumat riscuri imense intrând în conductă, deşi pământul s-ar fi putut surpa şi peste el, şi a reuşit să ajungă lângă victima imobilizată şi rănită. După câteva minute, care au părut ore pentru toţi cei rămaşi la suprafaţă, agentul de poliţie l-a eliberat pe bărbat de sub bolovanii care se prăbuşiseră peste el. Victima a fost scoasă din conductă pe o targă trasă cu o funie de pompieri.