Agigea şi Peştera au rămas pe primul loc

Sâmbătă, în Liga a IV-a la fotbal, CS Agigea a reuşit a noua victorie din tot atâtea posibile şi rămâne lider cu cinci puncte avans faţă de Portul. Cele două echipe se vor întâlni în etapa viitoare, la Constanţa. Iată rezultatele înregistrate în etapa a 9-a - SERIA EST: Aurora 23 August - Portul Constanţa 2-4 (I. Olaru 17, I. Brobonea 65 - M. Măciucă 1, 89, C. Călin 3, Cr. Geambaşu 41); la juniori: 1-5; AS Cogealac - Viitorul Pecineaga 0-2 (Fl. Gheorghiu 62, H. Cobzaru 70); la juniori: 5-0 (meci întrerupt în min. 82, când echipa oaspete a rămas în 7 jucători); Sparta Techirghiol - Cariocas Constanţa 5-3 (I. Stan 17, 57, 92, E. Curtmemet 43, A. Ionescu 86 - I. Pripoi 24, Al. Preda 64, G. Lupaşcu 72); la juniori: 5-8; CSO Ovidiu - GSIB Mangalia 12-3 (R. Dulan 2, 25, 60, 67, 84, M. Andrei 5, 61, C. Costache 6, C. Agafiţei 16, 38, 72, Cl. Mitris 46 - L. Alexandru 16, 65, D. Zaharia 37); la juniori: 3-4; CS Agigea - Victoria Cumpăna 8-0 (M. Nicolae 5, 30, C. Gechereanu 15, A. Mogoşanu 45, Cl. Pîrvulescu 53, 68, 83, Fl. Nedelea 87); la juniori: 12-0. Meciurile Gloria Albeşti - Viteazul Sinoe Mihai Viteazu nu s-au disputat. Echipa din Albeşti a anunţat că se retrage din campionat. Clasament: 1. Agigea 27p; 2. Portul 22p; 3. Ovidiu 21p. Partida Viitorul Pecineaga - Sparta Techirghiol, din etapa a 8-a, pe teren 2-1, a fost omologată cu scorul de 0-3. Motivul: substituire de jucător.

SERIA VEST: CS Cernavodă - Ştiinţa Poarta Albă 2-1 (I. Memet 5, V. Gheorghe 72 - C. Miron 2); la juniori: 3-0; Carsium Hîrşova - Steaua Speranţei Siliştea 0-0; la juniori: 1-0; CS Carvăn Lipniţa - CS Peştera 0-5 (Enis Cogali 53, 56, E. Anuţă 64, G. Ştefan 85, P. Ripert 86); la juniori: 0-3 (terenul a fost neregulamentar); Sport Prim Oltina - Vulturii Cazino Constanţa 5-0 (St. Culea 13, L. Mustafa 16-autogol, Cr. Cotabiţă 38, G. Plăcintă 66, M. Plăcintă 85); la juniori: 6-2; Gloria Băneasa - Dacia Mircea Vodă 3-2 (R. Suliman 17, Cr. Ceti 30, G. Marin 56 - V. Ciobanu 59, B. Rusu 71); la juniori: 9-0; CS Mihail Kogălniceanu - Perla Murfatlar 4-1 (I. Treznea 33-pen, 47, 52, 82 - T. Condrea 62); la juniori: 1-3. Clasament: 1. Peştera 23p; 2. Cernavodă 19p; 3. Kogălniceanu 16p.

Clasamentele complete ale celor două serii din Liga a IV-a le puteţi găsi pe site-ul www.telegrafonline.ro, la rubrica Rezultate Sportive.