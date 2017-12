ARESTAT Bărbatul acuzat că ar fi încercat să omoare trei adulţi şi un copil care se plimbau cu barca pe lacul Taşaul a fost arestat, ieri, de magistraţii Tribunalului Constanţa, pentru o perioadă de 29 de zile, sub aspectul comiterii infarcţiunilor de tentativă de omor deosebit de grav şi conducerea unei bărci fără permis. Iucsel Talip, angajat al SC Pescom Company SRL, a fost reţinut de anchetatori pentru 24 de ore, marţi după-amiază. Procurorii Parchetului de pe lângă Tribunalul Constanţa spun că incidentul a avut loc pe data de 29 septembrie, în apropierea insulei de pe lacul Taşaul. Adrian Buzea împreună cu Florin Vasile Baciu, Marius Dumitru Chivu şi fiul acestuia, în vârstă de 10 ani, se aflau într-o barcă din fibră de sticlă şi verificau terenurile de pe insula Ada. „Prietenii mei m-au rugat să mergem până la insulă pentru că se vând loturi acolo şi vroiam să ne asociem şi să vedem dacă putem începe o afacere. Mi-au zis că este lac de agrement, lucru confirmat şi de cei de la Primăria Năvodari, pe care i-am sunat înainte să plecăm cu barca. Am lansat ambarcaţiunea la apă şi am plecat spre insulă. Când am ajuns acolo am studiat zona, iar la plecare am zis să înconjurăm insula ca să vedem unde se poate acosta cel mai bine. Ne-am îndepărtat de mal, cred că 100 de metri, iar în acel moment s-a apropiat de noi o ambarcaţiune vopsită cu alb şi albastru“, a povestit Adrian Buzea, proprietarul bărcii cu motor.

ATACUL „Am crezut că vrea să vorbească cu noi şi am oprit motorul. A tras lângă barcă, s-a recomandat ca fiind şeful pazei pescăriei, pe un ton foarte dur, şi ne-a zis să plecăm imediat la mal. Nu am comentat, mai ales că aveam în barcă şi un copil. Am pornit motorul şi am plecat spre mal. Ne-am îndepărat de insulă, iar el a plecat spre debarcaderul lui. Când eram la jumătatea distanţei, individul s-a apropiat în viteză de noi, s-a învârtit în jurul nostru şi ne-a întrebat de ce mergem aşa încet. I-am zis că avem o ambarcaţiune mică şi că sunt valuri mari. În acel moment s-a enervat şi-a întors barca şi a intrat frontal în noi. A venit apoi din spate şi ne-a lovit în zona cârmei. Ambarcaţiunea noastră s-a răsucit în loc. Eu eram în picioare pentru că am crezut că vroia să vorbească cu noi. Când am văzut că ne-a lovit am încercat să ajung la comenzile şalupei, însă, în momentul în care am pus mâna pe manetă, a venit şi ne-a lovit din nou din lateral“, a declarat Adrian Buzea.

SE UITA LA MINE ŞI RÂDEA A urmat apoi un episod pe care bărbatul nu îl va uita niciodată. „Am zburat cu tot cu balustradă peste bord. Lovitura a fost atât de puternică încât barca lui, din metal, are o gaură sub linia de plutire. Fără să îi pese, a plecat cu mine pe parbriz ca o maşină. Prietenii mei s-au blocat. Nu erau în stare să sune la 112. Copilul s-a sperit şi a început să ţipe. M-a dus aşa aproape 200 de metri cu spatele. În timp ce ne îndepărtam, piciorul meu a atins apa şi am căzut din barcă. Mi-am dat hanoracul şi bocancii jos pentru că simţeam că mă trag la fund şi am început să înot spre barca noastră. Când mai aveam cam 30 de metri până la barcă, şalupa individului s-a întors spre mine, mergând încet. Prima impresie a fost că i-a venit mintea la cap şi că vrea să vină să mă ajute să ies din apă. Când era la vreo 5 - 6 metri, a accelerat la maximum. Eu m-am scufundat şi a trecut pe deasupra mea. Norocul meu a fost că nu aveam vesta de salvare. S-a întors şi a mai trecut o dată în viteză pe deasupra mea. Am reuşit să ajung la barca mea, am pornit motorul şi am plecat spre mal. A încercat din nou să ne lovescă, dar am avut timp să întorc barca cu botul spre el şi a ricoşat. În acest moment a auzit că unul dintre prietenii mei dădea relaţii la poliţie şi a fugit la mal. Nu cred că este pentru prima dată când face chestia asta. Nu pot să uit, când eram pe botul bărcii, cum se uita în ochii mei şi râdea“, îşi aduce aminte Adrian Buzea. Din fericire, atât Buzea cât şi ceilalţi pasageri ai ambarcaţiunii sale nu au suferit leziuni grave.