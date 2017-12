Aikido, exersat de jandarmi

90 de luptători ai Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa au dedicat week-endul trecut artelor marţiale. Jandarmii au participat la un stagiu de pregătire condus de nume de rezonanţă ale acestui sport, printre Dan Corneliu Ionescu (8 Dan), vicepreşedintele Federaţiei Române de Aikido, Bogdan Frăţilă (4 Dan) şi preşedintele unui club de Aikido din Constanţa, Ion State. Este pentru prima dată cînd o structură din teritoriu a Jandarmeriei Române a desfăşurat o astfel de activitate de pregătire şi o colaborare cu Federaţia Română de Aikido. Instructorii au pus accent pe demonstraţii în care vor fi puse în practică lovituri de parare şi tehnici de imobilizare. Jandarmii constănţeni au îmbrăţişat acest stil pentru că le permite în practică să-şi domine agresorii, indiferent cine ar fi aceştia, fără să acţioneze violent. În plus, Aikido desăvîrşeşte artele marţiale cu tehnici superioare de autocontrol, concentrare şi relaxare. Stilul Aikido a avut un succes răsunător în rîndul forţelor speciale din întreaga lume datorită tehnicilor de autoapărare dar mai ales prin prisma metodelor de imobilizare non-violentă a adversarului. Este cunoscut faptul că luptătorii DIAS din Constanţa îşi desăvîrşesc tehnicile marţiale, în forma originală pe care o foloseau pe cîmpul de luptă, în anul 1100, samuraii japonezi ai clanului Takeda. “Mascaţii” se antrenează de opt ani cu reprezentantul pe România al Aiki-Jitsu, Takeda-Ryu Nakamura-Ha, instructorul Paul Dicu (3 Dan). La sfîrşitul acestui stagiu, s-au acordat diplome de merit reprezentanţilor Federaţiei Române de Aikido. Din punctul de vedere al forţelor umane angrenate, stagiul de faţă este al doilea ca amploare din acest an pentru cadrele Inspectoratului de Jandarmi Judeţean Constanţa, după exerciţiul de pregătire pentru Summitul NATO desfăşurat în luna martie a acestui an.