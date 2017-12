Al treilea eşec consecutiv pentru Săgeata

Aflată în lupta pentru menţinerea în prima ligă, Săgeata Năvodari a pierdut, vineri, un meci extrem de important în fieful uneia dintre contracandidatele la evitarea retrogradării, Concordia Chiajna, scor 0-4 (N. Roşu 61, 75-pen., Wellington 89, Serediuc 90+3-pen.), în etapa a 15-a a Ligii 1 la fotbal, la capătul unui joc cu două reprize distincte. Prima parte a întâlnirii a fost una a marilor ocazii la ambele porţi, dar niciuna dintre cele două combatante nu a reuşit să înscrie. Tonul l-au dat gazdele, prin Purece, care a nimerit transversala cu un şut dintr-o lovitură liberă de la 20 m, în min. 14. Năvodărenii au replicat prin M. Roman II, însă internaţionalul de tineret a tras pe lângă poartă în două ocazii. Cea mai mare oportunitate de a deschide scorul i-a aparţinut lui Vezan, care a fost blocat de Rîmniceanu în două rânduri, în aceeaşi fază, în min. 25. Jocul s-a mutat rapid la cealaltă poartă şi Pogacsics a intervenit salvator în faţa lui Purece. Săgeata a continuat să atace, dar portarul gazdelor a făcut minuni la şuturile expediate de M. Roman II şi Tigoianu. Repriza s-a încheiat cu o şansă imensă pentru Wellington şi Onduku, care nu au reuşit să-l învingă pe Pogacsics din careul mic.

La reluare, faţa jocului s-a schimbat, Concordia începând să domine ostilităţile, ajutată de nesiguranţa defensivei de pe litoral. Mai întâi, Pogacsics a respins greu mingea trimisă puternic de Serediuc, apoi Purece a marcat din centrul careului, însă golul a fost anulat corect pentru o poziţie de ofsaid. Inevitabilul s-a produs în min. 61, când Peteleu l-a scăpat din marcaj pe N. Roşu, care a marcat cu un şut la colţul lung. Săgeata a replicat timid, şutul lui M. Roman II fiind blocat uşor de Rîmniceanu. Mai mult, cu un sfert de oră înainte de final, Lopez a comis un henţ în propria suprafaţă de pedeapsă, iar N. Roşu a făcut “dubla” de la punctul cu var. Până la final, elevii lui Selymes au încercat să mai salveze ceva, dar elanul ofensiv i-a costat şi Wellington a mărit diferenţa, în min. 89, finalizând un contraatac perfect. Mai mult, în al treilea minut de prelungire, Mera l-a faultat pe Serediuc în propriul careu, iar mijlocaşul gazdelor a stabilit scorul final cu o execuţie sigură din lovitura de pedeapsă. Astfel, Săgeata a bifat a treia înfrângere consecutivă şi “scaunul” tehnicianului grupării de pe litoral se clatină din nou.

„Am făcut două reprize total diferite. În prima, ne-am creat patru-cinci ocazii de gol, iar dacă nu marchezi, fotbalul te pedepseşte. Ar fi trebuit să conducem cu 4-1 la pauză, dar am scăpat singur cu portarul şi am tras în el. Suntem o echipă tânără, ne lipseşte experienţa, însă ar fi trebuit să înscriem măcar o dată. Este un moment dificil, dar trebuie să ne adunăm rapid şi să facem puncte în meciurile rămase de disputat în acest an. Sunt foarte supărat, pentru că trebuie să fim profesionişti, dar noi luăm un gol şi apoi picăm psihic”, a declarat Selymes.

Au evoluat - Concordia (antrenor Ionuţ Chirilă): Rîmniceanu - Leca, Dima, Melinte, Bucurică - Ispir, N. Roşu, Purece (88 D. Florea), Onduku (68 Strătilă) - Coşereanu (48 Serediuc), Wellington; Săgeata (antrenor Tibor Selymes): Pogacsics - Fl. Achim (55 S. Chiţu), I. Filip, Mera, Lopez - Muzac (70 Sorian), Vezan - Tigoianu (46 Peteleu), V. Dinu, I. Iordache - M. Roman II. Cartonaşe galbene: Onduku, Ispir, Dima, Strătilă / I. Iordache, Fl. Achim, V. Dinu. Au arbitrat: Adrian Comănescu (Rm. Vîlcea) - Iulian Radu (Bucureşti) şi Gero Szabo (Cluj).