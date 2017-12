Album “Best Of” alcătuit de fanii lui Michael Jackson

Admiratorii cîntăreţului american vor avea posibilitatea să alcătuiască lista pieselor ce vor fi incluse pe noul album “Best Of” al artistului, intitulat “King of Pop” şi programat pentru lansare pe data de 25 august, cu ocazia aniversării acestuia. Fanii lui Michael Jackson vor putea să aleagă melodiile pe care le doresc incluse pe acest album, iar selecţia finală a pieselor se va face pe baza unui vot. Fiecare ţară va avea un sistem de votare diferit, astfel încît fanii fiecărui stat participant la proiect vor dispune de un album “Best Of” unic.

Colecţia oficială a celor mai bune piese ale lui Michael Jackson va fi lansată pe 25 august, cu patru zile înainte ca artistul să sărbătorească împlinirea a 50 de ani. Piesele incluse pe listă merg de la cele mai vechi, precum “Off The Wall”, la cele mai recente, precum “You Rock My World”. Una dintre melodiile de succes ale cîntăreţului, interpretată în duet cu Paul McCartney, “Say Say Say”, nu a fost inclusă, pînă în prezent, pe niciun album al lui Michael Jackson, care deţine recordul pentru cel mai bine vîndut album pe plan mondial al tuturor timpurilor, cu “Thriller”, lansat în 1982, cu care a cîştigat opt premii Grammy. Şapte dintre aceste premii au fost obţinute pentru melodia care dă titlul albumului. Acest material discografic a fost relansat în luna februarie, într-o nouă versiune. Michael Jackson nu a mai lansat nicio piesă din 2001.