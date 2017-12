Alec Baldwin s-a însurat!

Actorul american Alec Baldwin s-a căsătorit cu logodnica sa, Hilaria Thomas, sâmbătă, la catedrala St. Patrick din New York. Printre oaspeţii evenimentului s-au numărat fiica lui Alec Baldwin din căsătoria cu Kim Basinger, Ireland, în vârstă de 16 ani, şi fraţii artistului, Stephen şi Billy, dar şi cineastul Woody Allen, colega de distribuţie din serialul „30 Rock” Tina Fey, producătorul emisiunii „Saturday Night Live” Lorne Michaels şi starul serialului „Law & Order: SVU / Lege şi ordin: Brigada Specială” Mariska Hargitay. Hilaria Thomas, în vârstă de 28 de ani, a purtat o rochie din mătase semnată de casa Amsale, în timp ce Alec Baldwin a purtat un costum conceput de Tom Ford. Recepţia a avut loc la Centrul Kimmel din New York. Înainte de ceremonie, actorul în vârstă de 54 de ani i-a adus un omagiu pe Twitter iubitei sale. Printre altele, textul cuprindea versuri de Emily Dickinson şi un pasaj din biblie. Alec Baldwin şi Hilaria Thomas, un instructor de yoga, au o relaţie din vara anului trecut şi s-au logodit în aprilie. Acesta este al doilea mariaj al lui Alec Baldwin, care a fost căsătorit cu Kim Basinger între anii 1993 şi 2002.

Recunoscut pentru temperamentul său iute, Alec Baldwin a fost implicat într-o altercaţie cu un fotograf, acesta fiind al doilea incident de acest gen care îl are ca protagonist pe actorul american în decurs de două săptămâni. Cum însă se pregătea de însurătoare, acesta avea cel mai probabil emoţii. Starul a prins un paparazzo de braţ şi l-a ameninţat verbal. Incidentul a avut loc în mijlocul străzii, în faţa apartamentului vedetei. Fotograful ar fi proferat insulte în mijlocul străzii, în timp ce agita în aer un animăluţ de pluş roz. După ce fotograful respectiv i-a spus unui vecin, care a intervenit, să plece, Alec Baldwin a apărut strigând: „Vreau să taci dracului din gură, lasă-mi vecinul în pace!”. Potrivit unei înregistrări video a incidentului, Alec Baldwin l-a jignit pe fotograf, numindu-l „fetiţo”. Poliţia din New York îl investighează pe Baldwin pentru agresarea unui alt fotograf, pe 19 iunie. Potrivit presei mondene, actorului i s-ar putea întocmi un dosar penal pentru confruntarea fizică cu fotograful Marcus Santos, care, în acea zi, îi aştepta pe actor şi pe logodnica sa, Hilaria Thomas, să iasă de la oficiul stării civile din New York. Fotograful ar fi avut nevoie de spitalizare după altercaţie.