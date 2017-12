Alertă meteo. Vezi atenționarea meteorologilor!

Vremea se schimbă radical! Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a transmis o informare meteo de ploi însemnate cantitativ, răcire accentuată, intensificări ale vântului și ninsori la munte, valabilă începând de luni, 3 octombrie, de la ora 23.00, și până joi, 6 octombrie, la aceeași oră. În intervalul menţionat, în vestul, centrul şi nordul teritoriului, temporar va ploua și se vor totaliza local peste 20 l/mp și izolat 40 - 50 l/mp. În zona montană, treptat, începând din a doua parte a zilei de marţi, 4 octombrie, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare, iar mai ales în masivele din nordul teritoriului se va depune strat de zăpadă. Vântul se va intensifica în majoritatea regiunilor şi va avea viteze mai mari în cele vestice, sud-vestice şi la munte, unde la rafală se vor depăşi 50 - 60 km/h, iar pe crestele montane va sufla tare.

VREMEA PE DOUĂ SĂPTĂMÂNI

În Dobrogea, vremea va deveni răcoroasă între 5 și 7 octombrie, cu temperaturi maxime de 14 - 16 grade Celsius şi minime de 7 - 10 grade C, se arată în prognoza meteo valabilă între 4 și 16 octombrie. În celelalte zile ale intervalului sunt de aşteptat valori termice apropiate de cele normale în prima jumătate a lunii octombrie, respectiv 17 - 20 de grade C ziua şi 8 - 12 grade C noaptea. Ploi mai frecvente, moderate cantitativ, vor fi pe 4, 5, 7 și 8 octombrie.