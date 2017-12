Alessandro Safina ar vrea să cânte la Festivalul „George Enescu“

Prezent miercuri în România, pentru a-și promova concertul pe care urmează să-l susțină, pe 14 aprilie, la Sala Palatului din București, tenorul italian Alessandro Safina și-a manifestat dorința de a cânta pe scena prestigiosului Festival Internațional „George Enescu”. „Mi-ar plăcea să vin să cânt la Festivalul Enescu, dacă voi fi vreodată invitat”, a spus artistul.

Referitor la spectacolul pe care îl va susține în România, acompaniat de cei 74 de muzicieni profesioniști care formează „The Alexander Symphony Orchestra”, Safina a spus că este „foarte simplu, fără coregrafii sau lucruri complicate”.

„ÎN LUMEA POP-ULUI AM CUNOSCUT MARI MUZICIENI. ÎN MUZICA CLASICĂ AM ÎNTÂLNIT MUZICIENI PROȘTI” În cadrul unei conferințe de presă, tenorul a vorbit și despre stilul pe care îl abordează, „pop opera”, care este un „crossover, o fuziune”, dar și despre faptul că opera clasică nu îi lipsește în mod deosebit.

„Am cântat operă clasică. În Italia cânt, în medie, în două producții pe an, dar nu îmi lipsește acest gen. Am început să cânt în 1989-1990. Atunci, calitatea cântăreților, a dirijorilor era mai bună decât acum. Ultima mea producție a fost prezentată în Torino, în Genova și a fost o producție proastă. Prefer să fac lucrurile pe cont propriu decât să mă cert cu dirijorul sau cu regizorul. Cu un an în urmă, în Salerno, a fost același lucru. Îmbătrânesc, devin din ce în ce mai nervos”, a spus tenorul, citat de Agerpres. „Sincer, în lumea pop-ului am cunoscut mari muzicieni. În muzica clasică am întâlnit muzicieni proști. Nu pentru că cei din pop sunt buni și cei din muzica clasică sunt răi. Depinde. Când am început în operă, l-am întâlnit pe Placido Domingo. Oamenii ca el sunt incredibili. Dar nu toți sunt de talia lui”, a mai spus Safina. El a mai spus că unul dintre cei mai buni profesioniști din lumea muzicii pop cu care a colaborat este Elton John.

Alessandro Safina a mai concertat în Bucureşti pe 6 iunie 2008, 2 noiembrie 2009 și 7 martie 2012. Cel de-al patrulea concert trebuia să aibă loc în decembrie 2015, în preajma Crăciunului, dar, din cauza unor probleme de sănătate ale lui Safina, evenimentul a fost amânat pentru 14 aprilie.

