Alice Cooper a vrut să-l împuşte pe Elvis Presley

Alice Cooper a mărturisit că a vrut să-l împuşte pe Elvis Presley, pentru faimă, însă s-a răzgândit în ultimul moment. Autorul hitului ”The School\'s Out” a fost invitat odată la hotelul din Las Vegas unde Elvis avea un apartament şi spune că şi-a dat seama că va fi o seară bizară de când a urcat în lift, alături de actriţa Liza Minnelli şi starul porno Linda Lovelace. Alice Cooper, pe numele său real Vincent Damon Furnier, a rămas înmărmurit când Elvis i-a arătat un pistol de colecţie pe care îl ţinea într-un dulap, la doar câteva minute după ce gărzile lui de corp îl precheziţionaseră.

Într-un moment de nebunie, a declarat muzicianul pentru ”Daily Mai”, a vrut să-l ucidă pe regele rock\'n\'roll-ului, doar pentru faimă, dar Elvis a apucat pistolul din mâna lui şi l-a aruncat pe podea. ”Elvis m-a dus în bucătărie, a deschis un dulap, a scos un pistol încărcat, spunându-mi să i-l pun la tâmplă... Nu ştiam ce să fac. Aveam arma în mână şi mă aşteptam să vină una dintre gărzile de corp, din minut în minut, să mă vadă ţinând în mână o armă şi să mă împuşte mortal. O voce îmi spunea într-o ureche: ”Hai, omoară-l, vei rămâne în istorie drept tipul care l-a ucis pe Elvis”. În cealaltă ureche, o altă voce spunea: ”Nu-l poţi ucide, este Elvis Presley. În schimb, răneşte-l şi vei lua doar câţiva ani de închisoare”, a mai povestit Alice Cooper. ”O fracţiune de secundă mai târziu, Elvis a apucat arma şi a aruncat-o, după care m-a pus la podea, ţinându-mă de gât şi spunându-mi ”Aşa opreşti un om care poartă o armă””.

De la primul său album solo, din 1975, ”Welcome to My Nightmare”, până la albume precum ”The Last Temptation” din 1994 şi ”Brutal Planet” din 2000, albumele-concept au fost specialitatea lui Alice Cooper. Cel mai recent album de studio al său, intitulat ”Along Came a Spider” din 2008, este istoria unui ucigaş în serie, o pânză de intrigi înfăşurată în jurul unui hard-rock de calibru greu.