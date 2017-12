Alina Bica, sub control judiciar în dosarul „Bica 1”

Alina Bica va fi judecată sub control judiciar în dosarul despăgubirilor ilegale de la ANRP. Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie (ICCJ) a respins, luni, contestaţia procurorilor DNA faţă de controlul judiciar dispus în cazul Alinei Bica pe 10 iunie. Decizia este definitivă. Însă pe numele Alinei Bica mai este emis un mandat de arestare la domiciliu, motiv pentru care fostul procuror-şef va rămâne în continuare acasă. Judecătorii de la instanţa supremă au înlocuit, pe 10 iunie, arestul la domiciliu cu măsura controlului judiciar în cazul fostului procuror-şef al DIICOT Alina Bica, în dosarul cunoscut sub numele de "Bica 1". ICCJ a decis cercetarea sub control judiciar a tuturor inculpaţilor din dosarul "Bica 1". Este vorba despre George Dragoş Bogdan, Lăcrămioara Alexandru, Emil Nuţiu, Crinuţa Dumitrean, Remus Virgil Baciu, Sergiu Ionuţ Diacomatu, Cătălin Florin Teodorescu, Oana Vasilescu şi Stelian Gheorrghe. În dosarul "Bica 1", fosta şefă a structurii din Ministerul Public a fost trimisă în judecată, în 15 decembrie 2014, pentru că, în calitate de reprezentant al Ministerului Justiţiei în comisia ANRP, împreună cu membri ai Comisiei Centrale pentru Stabilirea Despăgubirilor, i-a aprobat omului de afaceri Gheorghe Stelian, în 2011, despăgubiri pentru un teren de 13 hectare supraevaluat cu peste 62 de milioane de euro. Alina Bica mai are un dosar pe rolul instanţei supreme, cunoscut sub numele de "Bica 2". Această cauză a fost disjunsă din prima, Bica fiind acuzată că a luat mită un teren în schimbul intervenţiilor pentru despăgubirile acordate lui Gheorghe Stelian, că l-ar fi ajutat pe Ovidiu Tender în dosarul în care este judecat, dar şi că ar fi comis infracţiunea de abuz în serviciu în cazul lui Videanu. Fosta şefă a DIICOT a fost arestată în perioada 22 noiembrie 2014 - 21 aprilie.