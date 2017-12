“Am conştiinţa împăcată în privinţa petrecerii de la Sinaia”

Şeful misiunii FMI în România, Jeffrey Franks, spune că are conştiinţa împăcată în ceea ce priveşte petrecerea de la sfârşitul săptămânii trecute, la care a participat alături de alţi membri ai delegaţiei FMI, CE şi BM la invitaţia Ministerului Finanţelor şi BNR. \"Au existat critici în presă privind aşa-numita petrecere de săptămâna trecută. Daţi-mi voie să clarific: duminica trecută, după o sesiune de lucru la centrul BNR de la Sinaia, am fost invitat alături de staff şi colegi la o masă sponsorizată de Ministerul Finanţelor şi Banca Naţională, la un restaurant cu mâncare tradiţională românească şi muzică tradiţională românească, pentru a înţelege mai bine cultura locală şi România\", a arătat Franks. Oficialul a afirmat că purtarea sa a fost conformă cu statutul de funcţionar al FMI şi nu are ce să-şi reproşeze. \"Sunt o persoană religioasă, sunt mormon. Nu fumez, nu beau alcool, nici cafea, nu-mi permit un comportament imoral. Am conştiinţa curată. Le-aş cere celor care m-au acuzat să se întrebe dacă pot spune acelaşi lucru\", a declarat şeful misiunii FMI în România. Un post de televiziune a difuzat imagini de la petrecerea respectivă în care Franks dansa alături de mai mulţi invitaţi pe muzică tradiţională românească. Presa a comentat în abundenţă imaginile şi evenimentul, Franks fiind criticat pentru un comportament considerat de unii comentatori drept inadecvat pentru un oficial aflat în poziţia sa.