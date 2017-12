„Am o relaţie frumoasă, pe care nu vreau să o aduc în lumina reflectoarelor”

Frumoasa artistă Elena Gheorghe s-a aflat, de curînd, la Constanţa, pentru a se întîlni cu fanii săi de la malul mării, dar şi pentru a lansa cel mai recent album al său, „Lilicea Vreariei”. Cu acest prilej, Elena a acordat un interviu cotidianului „Telegraf”, în care a vorbit despre proiectele sale, dar şi despre relaţia sa, pe care o ţine departe de ochii presei.

Reporter: Cum v-a venit ideea lansării unui album de muzică macedonească?

Elena Gheorghe: Am crescut cu muzica armânească şi am cîntat-o cînd eram mică, dar şi cînd eram mai mare, pentru că, de fiecare dată cînd mergeam la petreceri cu armâni, mă puneau să cînt şi muzică machidonească. Ideea acestui album s-a născut după ce am fost invitată la emisiunea „Folclorul contraatacă“, în urmă cu aproape un an şi jumătate. Am acceptat provocarea, era o emisiune de divertisment. Aşa am înregistrat o piesă cu Gicu Coadă După această emisiune, au sunat încontinuu telefoanele, atît de la armâni, cît şi de la români, le-a plăcut foarte tare ceea ce au văzut. După toate aceste telefoane, ne-am dat seama că am avea foarte mare succes cu un album şi ne-am propus să facem un material. Cel puţin pînă acum, albumul s-a bucurat de un mare succes, sperăm că şi de acum înainte.

Rep: Este greu să interpretaţi genuri muzicale diferite?

E.G: Nu, nu este deloc greu, pentru că, pînă la urmă, muzica este ceea ce îmi place mie să fac cel mai mult. Desigur, muzica armânească nu seamănă deloc cu cea latino, dar consider că un artist trebuie să cînte mai multe genuri pentru a-şi dezvolta cariera muzicală, iar eu mă regăsesc în ambele genuri la fel de tare. Însă muzica latino rămîne pe primul loc, pentru mine.

Rep: Ce planuri are Elena Gheorghe pentru această toamnă?

E.G: De curînd, am lansat o melodie foarte frumoasă, se numeşte „Pînă la stele” şi este compusă de Laurenţiu Duţă. La această piesă am filmat şi un videoclip, regizat de Iulian Moga, foarte... simpluţ, dar care îmi place şi care scoate în evidenţă ceea ce trebuie, piesa. De asemenea, în această toamnă, am foarte multe concerte, deja am planurile făcute pînă în luna ianuarie. Deja ştiu unde voi cînta de Revelion, însă nu voi cînta de Crăciun, pentru că, de fiecare dată, petrec această sfîntă sărbătoare în familie. Totodată, cu albumul „Lilicea Vreariei” vom merge la numeroase emisiuni, pentru a-l promova. Cred că vom face şi un turneu în ţară, dar acest lucru cred că se va materializa în primăvară.

Rep: Cum reuşiţi să fiţi mereu în formă, în ciuda programului atît de încărcat?

E.G: Sînt plină de viaţă, pentru că simt că oamenii agreează ceea ce fac eu, primesc cu bucurie muzica pe care eu le-o ofer şi atunci, lucrurile acestea te împlinesc şi ai mai multă energie, deşi nu ai foarte mult timp liber la dispoziţie. Nu am timp pentru viaţa personală, dar încerc să îmi fac, pentru că trebuie să facem loc şi pentru familie, este esenţial, vital. Mai nou, sînt în juriu la o emisiune difuzată pe un post cunoscut de televiziune, alături de Mircea Albulescu şi Dana Dorian, este o onoare pentru mine să am asemenea colegi.

Rep: Ce muzică ascultaţi?

E.G: Ascult foarte multă muzică, David Bisbal, Mariah Carey, muzică „neagră”, un pic de rock. Ascult muzică variată, depinde foarte mult de starea mea de spirit, pentru că avînd drumuri foarte lungi de parcurs, atunci îmi fac un playlist de acasă, muzica mă recreează.

Rep: Cu ce artist ţi-ar plăcea să colaborezi?

E.G: Mi-ar plăcea foarte mult să colaborez cu David Bisbal sau cu Mark Antony. Cînd eram foarte mică, cîntam cu Gicu Coadă, eu - la mine în sufragerie, el - pe bandă şi mi s-a îndeplinit visul, acum cîntăm pe aceeaşi scenă. Este bine să visezi şi să crezi în visele tale, pentru că s-ar putea să ţi se îndeplinească într-o zi, dacă munceşti şi dacă îţi doreşti foarte mult acel lucru. Eu cred în acest lucru...

Rep: Aveţi şi planuri de... căsătorie?

E.G: Deocamdată, nu ne căsătorim, toată lumea ne întreabă acest lucru, mai ales că au fost şi foarte multe nunţi şi atunci subiectul este incendiar. Dar eu nu mă mărit, o să anunţ cînd o să fac acest pas. Am o relaţie frumoasă, pe care nu vreau să o aduc în lumina reflectoarelor, este foarte bine cum este acum, ne simţim bine, sîntem de patru ani împreună şi cred că toate aceste detalii sînt de ajuns.

Rep: Ai un mesaj pentru fanii constănţeni?

E.G: Le mulţumesc foarte mult că îmi ascultă muzica! Am foarte multe mesaje de la constănţeni pe site-ul meu şi vreau să le mulţumesc foarte mult pentru mesajele frumoase, pentru că m-au tot lăudat! Cîteodată, mă simt prea lăudată, vreau să mi se spună şi ceea ce fac greşit, pentru că omul învaţă şi din greşeli.