Amendă la comandă?

Reprezentanţii Circului Praga, care funcţionează în Mamaia încă de la începutul lunii iulie, au avut parte ieri de o “surpriză” din partea reprezentanţilor Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa, care au afişat pe una dintre rulote un proces-verbal în baza căruia circul este sancţionat cu suma de 30.000 lei, în baza Legii 50/1991, pentru că nu deţine autorizaţie de construcţie. Surpriza directorului Circului Praga, Burfete Ştefan, a fost cu atît mai mare cu cît circul vine în România de mai mulţi ani şi niciodată nu s-a confruntat cu o astfel de situaţie. ”Am fost sancţionaţi pe 8 august din cauza lipsei autorizaţiei de construcţie pentru circ. A venit o doamnă inspector care consideră că, în baza Legii 50/1991, ne poate amenda. ”Opinia reprezentanţilor Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Locuinţelor, pe care noi am solicitat-o în mod expres, este că circul nu poate fi încadrat potrivit prevederilor Legii 50/1991, întrucît, în momentul promulgării actului normativ, nimeni nu s-a gîndit şi la această activitate. Doar prin forţarea legii, activitatea noastră poate fi încadrată la articolul care se referă la tonete, chioşuri sau tabere de corturi”, a declarat Burfete Ştefan. Pe procesul-verbal de constatare a contravenţiei este stipulat faptul că amenda se aplică în baza Legii 50/1991, art. 3 literele d şi g, care prevăd necesitatea obţinerii autorizaţiei de construcţie pentru: foraje şi escavări necesare studiilor geotehnice şi ridicărilor topografice, exploatări de cariere, balastiere, sonde de gaz şi petrol, precum şi alte exploatări, respectiv lucrări cu caracter provizoriu: chioşcuri, tonete, cabine, spaţii de expunere situate în spaţii publice, corpuri şi panouri de afişaj, firme şi reclame. Directorul circului a adăugat că amenda a fost scrisă pe numele său în calitate de reprezentant al firmei Music Park SRL, cu toate că el nu are nicio legătură juridică cu acea societate. ”Această firmă este impresarul circului în România, iar eu sînt directorul circului, numit de partea cehă. În plus, nu înţeleg cum este posibil ca procesul-verbal să ajungă la sediul firmei din Mangalia şi apoi să fie afişat pe o rulotă în condiţiile în care eu sînt cetăţean ceh”, a mai spus directorul circului, adăugînd: ”Aşa cum procesul-verbal a fost afişat pe o rulotă de la circ, aşa aş putea şi eu să constat că nu este pentru mine şi să vin să îl afişez pe uşa Inspectoratului de Stat în Construcţii.” Burfete Ştefan a explicat că în nicio altă ţară din Europa, legislaţia nu prevede obligativitatea obţinerii unei autorizaţii de construcţii pentru circ, întrucît, practic, acest lucru este imposibil: ”Obţinerea unei autorizaţii de construcţii necesită o perioadă de pînă la 60 de zile: 30 de zile pentru eliberarea certificatului de urbanism şi 30 de zile eliberarea autorizaţiei în sine. Nu putem aştepta 60 de zile, pentru a da cîteva spectacole într-un oraş. Noi mergem în peste 30 de oraşe anual. Imaginaţi-vă ce ar însemna să obţinem autorizaţii de construcţie şi apoi de demolare în toate locurile în care ne oprim”. Ştefan a adăugat că ia în calcul chiar posibilitatea să nu mai vină în România în anii următori.

Program de audienţe doar pe hîrtie la Inspectoratul de Stat în Construcţii

Vrînd să se facă dreptate, Burfete Ştefan s-a prezentat ieri la sediul Inspectoratului cu intenţia să intre în audienţă. ”Am vrut să intru în audienţă şi, deşi am venit în timpul programului de audienţe afişat, am aflat, cu stupoare, că nu este nimeni care să mă asculte”, a spus directorul circului. Lipsa inginerului Radu Damian, care ar fi trebuit să ţină audienţe ieri, între orele 15.00-16.30, potrivit programului afişat la intrare, a fost constatată şi de către reporterul nostru, care l-a aşteptat pînă în jurul orei 17.00, pentru că se afla... pe teren. Atunci cînd l-am întrebat de ce directorul circului nu a putut fi primit în audienţă în timpul programului afişat la intrare, Radu Damian a declarat că îl poate primi şi după program, după ce uşa de la intrare în instituţie fusese deja blocată. Purtătorul de cuvînt al Inspectoratului de Stat în Construcţii Constanţa, Radu Damian, a spus că acţiunea de control la Circul Praga a fost efectuată în cadrul ”Parteneriatului pentru litoral”, în cadrul căreia au fost verificate mai multe ”amenajări şi împrejmuiri din staţiune” şi că dacă directorul circului consideră că a fost săvîrşit un abuz, să depună contestaţie. Directorul circului nu exclude ipoteza ca această sancţiune de control să fi fost una la comandă, în condiţiile în care circul care îşi desfăşoară activitatea în staţiunile din sudul litoralului a ”scăpat” ca prin minune de ochiul vigilent al inspectorilor care au descoperit “forajele” circului la două luni de la funcţionarea acestuia în Mamaia.