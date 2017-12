Amendă pentru avizarea abuzivă a dosarelor pentru acordarea venitului minim garantat

Actul normativ care modifică Legea privind venitul minim garantat,aprobat miercuri în Guvern, prevede sancţionarea primarilor care avizează abuziv dosarele pentru acordarea acestui tip de ajutor social,dar şi a persoanelor care raportează date false pentru a beneficia de prevederile legii. Plata venitului minim garantat se face de acum înainte de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în locul primăriilor. „Acest proiect de lege are în vedere, în primul rând, preluarea plăţii venitului minim garantat de către Agenţia Naţională pentru Prestaţii Sociale, în locul primăriilor, în baza unor anchete sociale care se referă la venitul minim, precum şi la activele pe care aceste persoane le au în proprietate”, a declarat ministrul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, ministrul Mihai Şeitan. Potrivit ministrului Muncii, proiectul de lege include măsuri suplimentare de sancţionare a solicitanţilor de ajutor social care declară informaţii neadevărate privind situaţia lor materială, urmând ca, după anchete sociale, să fie obligaţi să restituie sumele încasate în mod abuziv. Sancţionaţi vor fi şi primarii sau secretarii primăriilor în cazul în care aceştia au acceptat o declaraţie sau o anchetă socială fără acoperire. Astfel, prin modificările propuse la Legea 416/2001 privind venitul minim garantat, sunt instituite amenzi de 500-1.000 de lei pentru primarii care avizează în mod abuziv deciziile de acordare a venitului minim garantat pentru persoane care nu îndeplinesc condiţiile de primire a acestui ajutor. De asemenea, actul normativ menţine obligativitatea prestării orelor de lucru în folosul comunităţii pentru beneficiarii acestui ajutor social. O altă prevedere a actului normativ adoptat de Guvern se referă la asigurarea accesului la serviciile de sănătate, prin preluarea implicită a plăţii contribuţiei de asigurări sociale de sănătate pentru persoanele din familiile beneficiare de ajutor social. Ministrul Muncii a precizat că noile prevederi ale legii privind venitul minim garantat au fost adoptate de Guvern în condiţiile în care 25% dintre cele aproape jumătate de dosare ale beneficiarilor acestui ajutor social, verificate până acum, nu îndeplineau condiţiile legale, respectiv condiţiile de venit, de solicitare a unui loc de muncă sau în ceea ce priveşte munca prestată în folosul comunităţii. Procesul de verificare va continua până la sfârşitul anului, a precizat ministrul Mihail Şeitan. Aplicarea noilor reglementări privind acordarea venitului minim garantat va conduce la economii de aproximativ 200 de milioane de lei în acest an, în condiţiile în care au fost alocate în acest sens 740 de milioane de lei. Bugetul alocat plăţii venitului minim garantat în 2011 va fi de aproximativ 629 de milioane de lei, cu circa 15% mai puţin decât cea alocată în acest an, în condiţiile în care şi numărul beneficiarilor va scădea la aproximativ 290.000 de familii şi persoane singure, faţă de 340.000 câte sunt în prezent. Proiectul de lege pentru pentru modificarea şi completarea Legii nr.416/2001 privind venitul minim garantat va fi transmis, în procedură de urgenţă, spre dezbatere şi aprobare Parlamentului.