„Ameninţarea teroristă este în creştere”

Directorul Serviciului Român de Informaţii (SRI), George Maior, susţine că ameninţarea teroristă în România este în creştere în ultimii ani şi că bugetul pentru securitatea naţională are, din contră, un trend descendent, acesta fiind de numai 0,17% din PIB. Maior a prezentat în faţa parlamentarilor raportul referitor la activitatea instituţiei pe care o conduce, atrăgând atenţia asupra faptului că scutul antirachetă de pe teritoriul ţării noastre ne poate transforma într-o ţintă pentru terorişti. "Din punctul de vedere al ameninţării teroriste, dacă am pornit, în 2006, de la un nivel scăzut al acestei ameninţări, în 2012 am ajuns la o situaţie în care acest risc a crescut constant, până la ideea că am devenit o ameninţare explicită, ca urmare a declaraţiilor unor clerici radicali din Orientul Mijlociu, dar şi a unor factori politici strategici şi militari", a explicat Maior. Şeful SRI a mai spus că se fac eforturi susţinute de prevenire a ameninţărilor teroriste în România, afirmaţie detaliată în prezentarea raportului de activitate pentru anul 2012, menţionând că trupele române trimise în Afganistan constituie un aspect care atrage atenţia extremiştilor. "Primăvara arabă, cu fluxul de migraţie generat în sudul Europei, inclusiv de elemente teroriste, ne poate afecta şi pe noi. Participarea noastră continuă cu trupe militare în Afganistan, ne face o ţintă destul de semnificativă", a completat Maior. El a subliniat că bugetul pentru securitatea naţională este prea mic, cu toate că prin activitatea SRI au fost aduse sume importante la fondurile statului.