Ameninţaţi cu moartea de... casa vecinului

O familie care locuieşte în cartierul Piaţa Chiliei a scăpat ieri ca prin minune de o avalanşă de cărămizi provenite din casa vecinului. Membrii familiei Stroe se aşezaseră la masă, în curte, în jurul orei prînzului, alături de mai multe rude venite în vizită, cînd zidul casei vecinului a început să se prăvălească peste ei. Deşi îngroziţi, toţi mesenii au reuşit să fugă din faţa mormanului de moloz, adăpostindu-se care pe unde a apucat. ”Cînd a venit zidul peste noi, am fugit în viteză, dar am tras o sperietură zdravănă. Am venit în rai şi ne-am trezit din cauza omului ăstuia în iad. Trebuia să ne fi anunţat... Ne-am trezit că a căzut zidul”, a povestit Victoria Cenuşoiu, aflată încă în stare de şoc. La rîndul ei, o altă rudă a familiei Stroe a povestit cum a reuşit să se salveze: ”Nu am apucat decît să dăm masa la o parte. De cărămizile care au trecut razant pe lîngă mine, m-a salvat o pătură de pe sîrmă”

O echipă a Corpului de Control al Primăriei şi o patrulă a Secţiei 2 Poliţie s-au deplasat în zonă pentru a cerceta împrejurările în care s-a produs incidentul. Inspectorii Primăriei au constatat că proprietarul casei al cărei zid s-a prăbuşit în curtea familiei Stroe, Eugen Ungureanu, deţine autorizaţie de demolare eliberată de autoritatea locală. La rîndul lui, Dinu Stroe a explicat că fusese înştiinţat de vecinul lui cu privire la faptul că acesta urmează să demoleze casa: ”Ştiam că demolează, dar nu în jumătate de oră, fără să securizeze zona, fără să pună o bandă galbenă. A fost o şansă că am scăpat. Cît priveşte pagubele din curte, greu să precizez... Grădina e distrusă, conducta de gaz la fel, nu avem telefon, nu cablu”... După încheierea investigaţiei, viceprimarul municipiului Constanţa, Gabriel Stan, a declarat: „Proprietarul a început demolarea în baza unei autorizaţii emise de primărie. Însă e adevărat că a lucrat cu neglijenţă. Pentru asta va fi amendat şi va face ordine în curtea vecinului. În urma incidentului, proprietarul casei demolate s-a angajat să suporte cheluielile familiei Stroe pentru repararea conductei de gaze avariate, reţelei de telefonie şi reţelei de cablu, fapt pentru care familia Stroe a refuzat să depună plîngere la Poliţie.