American acuzat de ultraj la Vama Veche

Cetăţeanul american de origine română Radu Vulpe a fost reţinut duminică noapte de jandarmii Grupării Mobile Tomis, după ce a provocat un scandal pe o terasă din Vama Veche. Acuzat că şi-a bătut cu sălbăticie o fostă iubită, patronul pensiunii “Golden Sea” s-a opus reţinerii, i-a înjurat şi îmbrîncit pe militarii veniţi să aplaneze conflictul şi chiar l-a muşcat de braţ pe unul dintre aceştia. Recunoscînd doar o mică parte din acuzaţiile ce i se aduc, Radu Vulpe susţine că a fost victima unui abuz al jandarmilor şi că aceştia l-ar fi sechestrat şi bătut timp de patru ore. Bărbatul a declarat că a depus o plîngere împotriva jandarmilor care l-au agresat şi că va sesiza şi Ambasada Statelor Unite. Tînăra bătută de Vulpe a fost internată la Spitalul Municipal Mangalia, fiind diagnosticată cu multiple traumatisme craniene şi faciale. În urmă cu doar 11 zile, Radu Vulpe a fost implicat într-un scandal similar, fiind acuzat că şi-a agresat un potenţial client.

Unul dintre localurile boemei staţiuni sud-dobrogene, Vama Veche, a fost duminică noapte scena unui scandal de proporţii, după ce o ceartă între doi foşti iubiţi a degenerat într-un conflict deschis, "presărat" cu acte de violenţă. Personajul principal al acestui eveniment este Radu Vulpe, un cetăţean american de origine română, proprietar al unei pensiuni turistice din staţiune. Bărbatul în vîrstă de 36 de ani este acuzat că, în jurul orei 00.30, din gelozie, şi-a agresat o fostă iubită, Camelia B., de 25 de ani, din Bacău, căreia, potrivit unor martori, i-ar fi aplicat mai multe lovituri de pumn şi picioare. Cîţiva turişti aflaţi pe terasa "Pro Placa", unde a avut loc incidentul, au sărit în ajutorul femeii agresate, în timp ce un angajat al localului a cerut ajutorul jandarmilor. O patrulă a sosit imediat la faţa locului şi a încercat să îl liniştească pe agresor. Potrivit lt. col. Sorin Mustăţea, purtător de cuvînt al Grupării Mobile de Jandarmi Tomis, în momentul în care a fost invitat la post pentru a da explicaţii, Vulpe a devenit şi mai violent, îmbrîncind militarii şi adresîndu-le numeroase injurii. Jandarmii au încercat să îl imobilizeze, iar în învălmăşeala care a urmat, Vulpe l-a muşcat pe unul dintre militari de antebraţul drept, provocîndu-i o plagă adîncă, pentru care s-au acordat îngrijiri medicale în cadrul Spitalului Municipal Mangalia. Tînăra bătută a fost şi ea dusă la Spitalul Mangalia, find internată cu diagnosticul traumatisme faciale şi craniene. În prezent, cetăţeanul american este cercetat în stare de libertate de către procurorii Parchetului de pe lîngă Judecătoria Mangalia, pentru săvîrşirea infracţiunii de ultraj. În cazul în care una dintre victimele sale, fie jandarmul muşcat, fie Camelia B., vor depune plîngere penală, americanul ar putea răspunde şi pentru comiterea infracţiunii de lovire sau alte violenţe. Reprezentanţii Grupării Mobile Tomis au declarat că Radu Vulpe nu se află la prima faptă de acest gen, el avînd antecedente în ceea ce priveşte implicarea în astfel de agresiuni.

Agresorul îi acuză pe jandarmi de sechestrare şi agresiune

Cetăţeanul american Radu Vulpe a prezentat o cu totul altă faţetă a poveştii de duminică noapte, aducînd grave acuze jandarmilor veniţi pentru a pune capăt scandalului. Potrivit propriei sale declaraţii, ieri după-amiază, el a depus o plîngere la sediul Inspectoratului de Jandarmi al Judeţului Constanţa, afirmînd că cei din patrulă au comis împotriva sa grave abuzuri şi fapte de violenţă. "Am fost sechestrat şi agresat, deşi le-am spus că am deja probleme medicale grave. Ceea ce s-a întîmplat la terasă a fost o mică încăierare din gelozie, m-am certat puţin cu fata, din cauza unor neînţelegeri mai vechi. Ea mi-a dat o palmă, eu am vrut să mă feresc, dar pentru că am mîna lovită, am ridicat piciorul. Pentru că ea are nişte probleme psihice mai vechi, la un moment dat a leşinat şi lumea a crezut că am lovit-o. Acolo (n.r. pe terasă) erau nişte bărbaţi care băuseră mult şi care au sărit imediat la mine. Au venit jandarmii, mi-au pus cătuşe şi m-au lovit de mai multe ori în cap. Am încercat să mă feresc de pumni şi aşa l-am muşcat şi eu pe unul dintre militari", a declarat Radu Vulpe. Hotărît să facă plîngere la Ambasada Statelor Unite, bărbatul mai spune că a fost sechestrat ore bune şi bătut cu sălbăticie. Vulpe recunoaşte că în ultima perioadă a mai fost implicat în scandaluri, dar afirmă că nu are antecedente penale. "M-au urcat în maşină, şi-au pus mănuşi şi mi-au dat la corp, dar au mai scăpat lovituri şi la cap. Ei spun că m-au dus la Spital, dar nu am mers acolo, căci pe drum mi-au spus că Serviciul de Urgenţă este închis la acea oră, ceea ce era o minciună. Am fost bătut patru ore în şir", a mai afirmat patronul de pensiune.

Al doilea scandal în două săptămîni

Americanul spune că nu a semnat procesul-verbal de constatare încheiat de jandarmi, întrucît acesta cuprinde doar informaţii false. El susţine că patronul terasei "Pro Placa", fostul realizator de emisiuni TV, Oreste a dat declaraţii false împotriva sa. Mai mult, Vulpe spune că patronul le oferă adesea jandarmilor din zonă sucuri şi ţigări, pentru a se avea bine cu ei, iar aceştia "se execută" de fiecare dată cînd patronul Oreste îi cheamă. Proprietar al pensiunii Golden Sea, Vulpe a fost implicat într-un alt scandal de proporţii, cu 11 zile în urmă, cînd a fost acuzat că l-a bătut cu sălbăticie pe Alexandru Albiter, de 54 de ani. Vulpe a fost amendat contravenţional cu 10 milioane lei pentru tulburarea liniştii şi ordinii publice. Scandalul de pe 17 august a izbucnit din cauza unei neînţelegeri. Angajat pentru a se ocupa de sistemul de lumini al unui festival din Vamă, Albiter avea rezervare la pensiunea Golden Sea, fără să ştie că Vulpe a reziliat contractul avut cu firma organizatoare. Omul a venit la pensiune şi pentru că are probleme cu auzul, nu a înţeles ce i-a spus Radu Vulpe. A încercat să intre totuşi în pensiune, ceea ce a provocat furia proprietarului, care a recurs la acte de violenţă.