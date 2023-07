Amon Amarth la Arenele Romane: Program si reguli de acces

Amon Amarth revin la Bucuresti pe 1 iulie la Arenele Romane in aer liber! Invitati sunt scotienii de la Bleed From Within.



Amon Amartheste una dintre cele mai cunoscute trupe de metal din Suedia, activand inca din 1992. Formatia abordeaza un Melodic Death Metal in care tema predominanta a pieselor este mitologia nordica. Chiar daca unii se rapoarteaza la stilul muzical al formatiei ca fiind Viking Metal, Johan Hegg a declarat in repetate randuri ca Amon Amarth, desi influentata de cultura vikinga si de perioada pre-crestina a Peninsulei Scandinave, genul muzical abordat este Melodic Death Metal.



In momentul de fata, Amon Amarth are 12 materiale de studio lansate, discuri care au intrat zeci de topuri din intreaga lumea, inclusiv in US Billboard sau in UK Top Charts. Cel mai recent album, 'The Great Heathen Army' a fost lansat anul trecut pe 5 August. Pentru acesta au colaborat cu Biff Byford de la Saxon iar albumul a fost produs si masterizat de Andy Senap de la Judas Priest.



Bleed from Withinvin din Glasgow, Scotia, si activeaza pe scena din 2005. Treptat au devenit un etalon al scenei metalcore, sound-ul lor evoluand si maturizandu-se in acelasi timp cu albumele lansate. Pana in momentul de fata, trupa a lansat sase materiale de studio, cel mai recent, intitulat 'Shirne', fiind oferit fanilor anul trecut.



Chiar daca genul muzical abordant este predominat metalcore, in piesele formatiei se regasesc influente de groove sau melodic death metal, chiar si deathcore in primele compozitii.

1. REGULI DE ACCES

Accesul in incinta Arenelor Romane se face incepand cu ora 19:00 iar concertele incep la ora 19:50. Dupa deschiderea portilor, puteti sosi la orice ora doriti pentru a va vedea trupele favorite. Concertul are loc in aer liber.

Accesul pentru toate categoriile de bilete se face pe jos prin Parcul Carol - Portile de fier

Este interzis accesul cu:

- sticle, conserve;

- mancare sau bauturi de orice fel;

- artificii, arme, obiecte periculoase;

- obiecte cu laser (ex. pointere, brichete cu laser);

- umbrele (va rugam in caz ca se anunta ploaie sa veniti cu pelerine);

- aparate foto/video profesionale sau semi-profesionale (cu obiectiv detasabil);

- aparate de inregistrare audio-video profesionale sau semi-profesionale;

- animale de companie;

- persoanele cu probleme de ordin medical trebuie sa aiba asupra lor dovezi clare pentru a putea intra la concert cu medicamentele necesare.

Organizatorii NU vor stoca si NU vor pazi obiectelor prezentate in lista de mai sus pe durata evenimentului!

La intrarea in perimetrul evenimentului, toti participantii vor fi perchezitionati de catre agentii de securitate.

Organizatorii informeaza publicul participant ca spectacolele includ lumini puternice ce pot afecta persoanele epileptice.

2. PROGRAM

Acces: 19:00

Bleed From Within: 19:50 - 20:30

Amon Amarth: 21:00 - ...

3. Categorii de bilete

- Accesul in spatiul de eveniment va fi permis unei singure persoane pe baza biletului valid, o singura data. Biletul in baza caruia se va face accesul va trebui pastrat pe toata durata concertului.

- Parasirea perimetrului Arenelor Romane, dupa validarea biletului de acces, va fi strict interzisa. Persoanele care doresc sa paraseasca zona de eveniment o pot face, dar la iesire bratara le va fi rupta si daca doresc sa intre din nou, vor trebui sa-si cumpere alte bilete.

- Categoria Premium - Cu loc in Sectorul E sau fara loc in fata scenei in Zona A. Contine: Afis cadou, bar separat.

- Categoria A (Vikings)- Fara loc in fata scenei

- Categoria B (Guardians)- Cu loc in Sectorul K sau fara loc in spatele Zonei A

- Categoria C (Ravens) Cu loc in Arena mai putin in sectoarele K si E sau fara loc in spatele Zonei A (Vikings)

BILETE:

Biletele se pun in vanzare peiabilet.rola urmatoarele preturi:

- VIKINGS (A) - fara loc in fata scenei - 249 de lei in presale si 300 de lei la intrare

- GUARDIANS (B) - Cu loc in Sectorul K sau fara loc in spatele Zonei A -SOLD OUT

- RAVENS (C) - Cu loc in Arena mai putin in sectoarele K si E sau fara loc in spatele Zonei A - 119 lei in presale si 150 de lei la intrare

- PREMIUM - 399 lei - Cu loc in Sectorul E sau fara loc in fata scenei in Zona A. Contine Afis cadou, bar separat.

Posesorii de bilete PREMIUM au acces in toate categoriile de bilete.

Copiii sub 7 ani au acces gratuit insotiti de un adult posesor de bilet.

La pretul tuturor biletelor se adauga comisionul de emitere bilete al agentiei de ticketing.